"Я давно хотел попробовать что-то новое": партнер о связи с Кудрявцевой

Антон Привольнов признался, что еще привыкает к новому формату своей работы, поскольку раньше никогда не участвовал в подобных шоу. Первая передача выдалась для него эмоционально тяжелой, так как он чувствует большую ответственность.
Телеведущий отметил, что общаться со звездами оказалось очень интересно. "Я пока слабое звено и еще не в курсе, кто, зачем, почему и как. Но будем разбираться по ходу дела. Я давно хотел попробовать что-то новое, и жанр ток-шоу мне очень нравится", – поделился Антон Привольнов.
При этом он объяснил, что любит больше слушать людей, нежели говорить. Поэтому сразу гласился на предложение продюсеров" стать новым партнером Леры Кудрявцевой по шоу "Звезды сошлись".
Напомним, в прошлом году соведущий Леры Кудрявцевой Александр Колтовой трагически погиб при крушении самолета, которым сам же и управлял. Продюсеры шоу в скором времени нашли замену скончавшемуся ведущему.
Как писали "Дни.ру", Лера Кудрявцева считает, что Антон Привольнов – настоящий профессионал. Она оценила его чувство юмора. Также несменная ведущая шоу "Звезды сошлись" уверена, что подружится с новым коллегой.
Популярные темы форума
Навальный - герой?
Дворец Путина
Я старая и я этого не боюсь и не стесняюсь
России грозит революция?..
Вы хотели бы жить в дворце?
Кого накзаывали в детстве? И как это аукнулось сейчас?
Ната и Мишель ГОВЁЁШКИНЫЫ!
Нату в игнор
Привет, козлы и козы
Массовые аресты