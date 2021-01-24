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Жертва порчи и сглаза: Штурм заявила об атаке черных магов на переломанную Кудрявцеву

Жертва порчи и сглаза: Штурм заявила об атаке черных магов на переломанную Кудрявцеву

Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Похоже, что в жизни Леры Кудрявцевой началась черная полоса. Звезда только оправилась после коронавирусной инфекции и сразу же загремела в больницу с переломом крестца.
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В начале января 49-летняя теледива рассказала в личном блоге о положительном тесте на COVID-19. Все новогодние праздники Кудрявцева провела дома с градусником в руках. Однако на этом проблемы со здоровьем артистки не закончились.

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 Наталья Юрьевна Штурм

Наталья Юрьевна Штурм Певица

 Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Накануне она сообщила, что упала и получила серьезную травму. По словам Леры, все эти ситуации напоминают сюрреалистичный сюжет кинокартины. Теперь она передвигается в инвалидной коляске. Звезду ожидает долгое восстановление и болезненная терапия.

Певица Наталья Штурм высказалась по этому поводу. Исполнительница предположила, что в данной ситуации не обошлось без постороннего участия. Видимо, Кудрявцева слишком часто хвасталась собственными достижениями и высоким уровнем жизни.

Артистка уверена, что кто-то таким образом пытается проучить Леру. Штурм окрестила происходящее результатом порчи и работы профессиональных колдунов.

"Надо ставить защиту и не выносить в публичное пространство свои успехи. Две-три подруги искренне порадуются, другие отполируют все недостатки, но самые страшные это третьи – так называемые черные маги", – отметила Наталья.

Напомним, в жизни Штурм была похожая история. С порчей певица столкнулась в тот период, когда была замужем за Игорем Павловым. Квартиру возлюбленных обокрали, у мужа артистки случился инфаркт, а семейная жизни наполнилась постоянными скандалами.

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Автор: 24 января 2021, 12:58 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Лера Кудрявцева

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