Жертва порчи и сглаза: Штурм заявила об атаке черных магов на переломанную Кудрявцеву

В начале января 49-летняя теледива рассказала в личном блоге о положительном тесте на COVID-19. Все новогодние праздники Кудрявцева провела дома с градусником в руках. Однако на этом проблемы со здоровьем артистки не закончились.
Накануне она сообщила, что упала и получила серьезную травму. По словам Леры, все эти ситуации напоминают сюрреалистичный сюжет кинокартины. Теперь она передвигается в инвалидной коляске. Звезду ожидает долгое восстановление и болезненная терапия.
Певица Наталья Штурм высказалась по этому поводу. Исполнительница предположила, что в данной ситуации не обошлось без постороннего участия. Видимо, Кудрявцева слишком часто хвасталась собственными достижениями и высоким уровнем жизни.
Артистка уверена, что кто-то таким образом пытается проучить Леру. Штурм окрестила происходящее результатом порчи и работы профессиональных колдунов.
"Надо ставить защиту и не выносить в публичное пространство свои успехи. Две-три подруги искренне порадуются, другие отполируют все недостатки, но самые страшные это третьи – так называемые черные маги", – отметила Наталья.
Напомним, в жизни Штурм была похожая история. С порчей певица столкнулась в тот период, когда была замужем за Игорем Павловым. Квартиру возлюбленных обокрали, у мужа артистки случился инфаркт, а семейная жизни наполнилась постоянными скандалами.
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