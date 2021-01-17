"Надо было трусики надеть": Орлова прикрыла интимный орган на домашнем фото

Певица и телеведущая Ольга Орлова поразила фанатов необыкновенной публикацией в личном блоге. Знаменитость сделала совместный кадр с любимой собакой в благопристойном ключе.

Ольга Орлова входит в число активных зоозащитников, которые заботятся о братьях наших меньших и спасают им жизни. Дома у артистки живут несколько собак, которые стали для нее очень дорогими и любимыми. Совсем недавно теледива поделилась в инстаграм-канале совместным снимком с одной из своих хвостатых красоток по кличке Луфи.

Перед камерой Ольга Орлова расположилась на стуле и посадила к себе на колени огромную питомицу. Артистка намеренно закрыла часть туловища собаки рукой. "Уж простите, для фото пришлось прикрыть причинное место ради приличия", – выразилась женщина.

Фанаты были восхищены Луфи, которая практически не уступает своей хозяйке в размерах. Милейшая собака произвела на подписчиков инстаграм-канала певицы сильное впечатление. "Лапульки наши!", "Надо было трусики надеть", " Такая классная собачка, пушистая", "Девицы невероятной красоты", "Интимненько так", "Вот бы все женщины так!))", – написали пользователи Сети Ольге Орловой.

Напомним, изначально телеведущая брала собаку Луфи на передержку, чтобы в дальнейшем отдать ее достойному хозяину, но так сильно привязалась к очаровательной питомице, что оставила ее себе. Недаром близкие и знакомые называют Ольгу Орлову человеком с большим сердцем.