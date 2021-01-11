На площадке "Дома-2" началась подготовка к новому реалити-шоу

О том, что реалити-шоу "Дом-2" больше не будет транслироваться на телеканале ТНТ, стало известно в декабре. На протяжении нескольких недель судьба проекта была под вопросом. Недавно же журналисты узнали: на площадке скандальной телестройки вновь началась работа.

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