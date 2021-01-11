На площадке "Дома-2" началась подготовка к новому реалити-шоу

Территория, где проходили съемки реалити-шоу "Дом-2", очень просторная. Там находится несколько домов, в одном из которых уже переоборудовали для нового проекта. На поляну заехали молодые блогеры, снимающие видео для приложения "ТикТок".
К ним присоединились 14 участников "Дома-2", которые вызывают наибольший интерес у телезрителей. Бывший менеджер телестройки сообщил журналистам, что никто из участников нового проекта не получает зарплату. Все понимают, что финансирование не будет таким, как раньше.
О формате трансляции нового реалити-шоу пока тоже ничего неизвестно, но варианта два. Либо проект возьмет мелкий телеканал, либо – онлайн-платформа.
"Никакой оптимистичной информации нет", – сказал экс-менеджер телестройки.
Стоит отметить, что жизнь ведущих "Дома-2" кардинально изменилась. Например, Ольга Орлова и Влад Кадони находятся в поисках нового места работы. Что касается Ксении Бородиной и Ольги Бузовой, то они не пропадут. У них есть другие проекты на телевидении. Также телеведущие с раскрученными инстаграм-аккаунтами имеют хороших рекламодателей.
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