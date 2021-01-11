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На площадке

На площадке "Дома-2" началась подготовка к новому реалити-шоу

Кадр youtube.com
О том, что реалити-шоу "Дом-2" больше не будет транслироваться на телеканале ТНТ, стало известно в декабре. На протяжении нескольких недель судьба проекта была под вопросом. Недавно же журналисты узнали: на площадке скандальной телестройки вновь началась работа.
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Территория, где проходили съемки реалити-шоу "Дом-2", очень просторная. Там находится несколько домов, в одном из которых уже переоборудовали для нового проекта. На поляну заехали молодые блогеры, снимающие видео для приложения "ТикТок".

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

К ним присоединились 14 участников "Дома-2", которые вызывают наибольший интерес у телезрителей. Бывший менеджер телестройки сообщил журналистам, что никто из участников нового проекта не получает зарплату. Все понимают, что финансирование не будет таким, как раньше.

О формате трансляции нового реалити-шоу пока тоже ничего неизвестно, но варианта два. Либо проект возьмет мелкий телеканал, либо – онлайн-платформа.

"Никакой оптимистичной информации нет", – сказал экс-менеджер телестройки.

Стоит отметить, что жизнь ведущих "Дома-2" кардинально изменилась. Например, Ольга Орлова и Влад Кадони находятся в поисках нового места работы. Что касается Ксении Бородиной и Ольги Бузовой, то они не пропадут. У них есть другие проекты на телевидении. Также телеведущие с раскрученными инстаграм-аккаунтами имеют хороших рекламодателей.

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Автор: 11 января 2021, 18:52 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кто поборется за три миллиона рублей на "Доме-2" в конкурсе "Свадьба года"

комментарии

Ответить:

Гость
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Как быстро удалили статьи про мошенника Дави и про то, что массажистка, якобы бузовой , сожгла дом, скорее ,заметая следы,что происходило в этом доме Так просто не сжигают дома ,видно там такой был криминал Куда не посмотри Бузова везде связана с темными делами,надо эту тварь трести ,если она и правда имеет дорогую квартиру ?? точно надо на кол и пытать откуда у этой бездарной, которая ничего не делает,а покупает плитку за 15 миллионов,но это уже к тем кто пишет эту чушь ,у всей команды Бузовой уже мозги поехали,накурились и все это с крепким алкоголем НО тупица не понимает ничего
Гость
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Закрытие дом 2 и поджег дома массажистки Бузовой ,не так просто Были темные дела в этом доме ,поэтому решили сжечь все улики
Гость
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Бузову окружают одни темные дела и люди К людям,это Дави,о его прошлом в таком возрасте ,можно только удивляться Темное прошлое ,арест его и его отца, долги ,аферы с квартирами Сейчас сгорел дом массажистки Бузовой,скорее заметали следы притона,где были встречи девочек из Дома 2 которых поставляла Бузова ,сама с огромным стажем обслуги,а теперь мамка ВОТ и сожгли следы борделя Если эта шваль дом2 возобновиться ,то будет беда, будут бороться хапуги за этот проект ,пусть не так шикарно,но уходить от кормушки не готовы Бузова потеряла ОЧЕНЬ много Массажистка в притоне,что надо,!?
Гость
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Не дай бог эти убожества всплывут снова.
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