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Шоу-бизнес

"Скулит, ест и пьет": Ольга Орлова приютила дедулю с помойки

Ольга Орлова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Российская певица Ольга Орлова славится своей сердобольностью и милосердием. Когда умерла ее подруга Жанна Фриске, звезда молилась за нее и постоянно прославляла ее память. Теперь Орлова снова проявила себя с удивительно жертвенной стороны.
прочитано 1131 раз

Звезде российского шоу-бизнеса не чуждо ничто человеческое. На днях она не смогла пройти мимо несправедливости и решила сделать личный вклад в доброе дело.

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Ольга Юрьевна Орлова

Ольга Юрьевна Орлова певица

Ольга Орлова приютила старого пса, которого люди выбросили на помойку. Он был в плохом состоянии. Замученный, голодный и грязный. Животное выкинули за ненадобностью просто как мусор. Певица в шоке от того, как можно так жестоко обращаться с живым существом.

Собаку нашел дворник среди груды объедков. О бездомном животном разместила в своей группе объявление Наталья Граудина. Певица Ольга Орлова решила, что сможет помочь. Она взяла "дедулю", как сама выразилась, к себе домой.

К тому моменту пса уже отправили на передержку, но средств на ее содержание не хватало. "Все! Дедуля на моем финансовом попечении до конца жизни", – сообщила Ольга Орлова.

Поклонники восхищены щедрым поступком певицы. Возможно, ее примеру последуют другие, а нерадивые хозяева узнают в брошенном питомце своего.

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Автор: 16 декабря 2020, 14:02 Источник: Starhit.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Откровенные фото Ольги Орловой

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
не верю ей и её милосердию. Избрала это направление, чтобы быть в тренде.
Гость
Ответить
Поистине человеческий поступок! Спасибо Ольга, дай Бог тебе счастья и здоровья! Люди стали жестокими и безчеловечными. Не только собак и котов, но и детей выбрасывают! Куда идет мир!
Гость
Ответить
Спасибо за поступок.
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