"Скулит, ест и пьет": Ольга Орлова приютила дедулю с помойки

Звезде российского шоу-бизнеса не чуждо ничто человеческое. На днях она не смогла пройти мимо несправедливости и решила сделать личный вклад в доброе дело.
Ольга Орлова приютила старого пса, которого люди выбросили на помойку. Он был в плохом состоянии. Замученный, голодный и грязный. Животное выкинули за ненадобностью просто как мусор. Певица в шоке от того, как можно так жестоко обращаться с живым существом.
Собаку нашел дворник среди груды объедков. О бездомном животном разместила в своей группе объявление Наталья Граудина. Певица Ольга Орлова решила, что сможет помочь. Она взяла "дедулю", как сама выразилась, к себе домой.
К тому моменту пса уже отправили на передержку, но средств на ее содержание не хватало. "Все! Дедуля на моем финансовом попечении до конца жизни", – сообщила Ольга Орлова.
Поклонники восхищены щедрым поступком певицы. Возможно, ее примеру последуют другие, а нерадивые хозяева узнают в брошенном питомце своего.
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