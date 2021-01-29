Обрившую голову Карпович заподозрили в лесбийских связях

В личном блоге артистка регулярно делится своими фотографиями, на которых обычно предстает в виде утонченной дамы – нюдовый макияж, легкие платья, аккуратные локоны и изящные украшения. Вероятно, девушка устала от привычного образа, поэтому решила "похулиганить". В "Сторис" инстаграм-аккаунта она выложила снимок в нетипичном наряде.
Мирослава Карпович предстала перед поклонниками в джинсах, бесформенной толстовке, кроссовках и грубой куртке-авиаторе. Звезда сообщила, что "сбрила косы" и теперь выглядит, как "пацанчик". Стоит отметить, что прическу актриса сменила уже давно, вероятно, сейчас девушка только подправила форму у парикмахера.
Правда, не все оценили изменения во внешности Мирославы Карпович. Некоторые даже предположили, что после такого преображения артистка может заявить о нетрадиционной сексуальной ориентации или даже о смене пола. "После подобного рода внешних преображений селебы обычно вскорости делают каминг-аут и объявляют себя представителями противоположного пола (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – написали пользователи Сети.
Напомним, о романе Павла Прилучного и Мирославы Карпович стало известно летом прошлого года. Пару заметили на отдыхе в Крыму вместе с детьми актера от Агаты Муцениеце. Тогда же поползли слухи, что именно партнерша артиста по спектаклю и стала причиной его развода.
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