"Все-таки вместе": Павел Прилучный нежно поцеловал партнершу по сериалу

Видимо, за время съемок сериала "В клетке" Павел Прилучный и Зепюр Брутян стали очень близки. В Сети можно увидеть множество совместных фотографий артистов, а недавно Зепюр опубликовала трогательное на фото, на котором Павел целует ее.



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