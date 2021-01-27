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"Все-таки вместе": Павел Прилучный нежно поцеловал партнершу по сериалу

Павел Прилучный. Кадр из "Любовь с ограничениями" (2016)
Видимо, за время съемок сериала "В клетке" Павел Прилучный и Зепюр Брутян стали очень близки. В Сети можно увидеть множество совместных фотографий артистов, а недавно Зепюр опубликовала трогательное на фото, на котором Павел целует ее.
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На снимке артист крепко обнимает девушку, а она искренне улыбается. "Прекрасныи?, добреи?шеи? души человек! Спасибо тебе за все: за веру, поддержку, дружбу, любовь и доверие. Второи? сезон будет очень непредсказуемым и интересным. Ждите!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред) – подписала Брутян.

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 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

"Держу за тебя пальчики! Ты большая молодец!" – поспешил ответить партнерше Павел Прилучный. Однако все это вызвало крайне противоречивую реакцию.

После таких слов поклонники тут же начали подозревать, что между артистами зарождается нечто большее, чем просто дружба. "Ого, все-таки вместе", "Даже у Мирославы Карпович такого фото нет!", " Какие вы нежные!", "А что скажет Карпович, интересно? Очень милые!", "Воу-воу, как красиво и трогательно",– восхищались пользователи.

Некоторые же отреагировали на трепетный порыв Зепюр Брутян крайне негативно. Они принялись осуждать Павла Прилучного. "Паша, как тебе не стыдно! Агата сначала, теперь папина дочка страдать будет. И вы, девушка, ну совсем это неприлично, такие фото в любви признаваться, ну у него ж дети, новая семья...что ж, совет да любовь и бог вам судья", "Вот кому будет тошно от этого фото, так это Карпович. Ну, а Паша – предмет, которым пользуются. Без обид." – резко высказались они.

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Автор: 27 января 2021, 13:42 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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Прилучный в ноябре простился с летом

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