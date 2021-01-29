"В чертах нет ума": Рынска плюнула в покойного Ланового

Накануне вечером в СМИ появилась страшная новость. На 88-ом году жизни скончался великий актер Василий Лановой. Коллеги, друзья и поклонники артиста написали тысячи теплых слов о нем. Однако нашлись те, кто и здесь не могут обойтись без критики.

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