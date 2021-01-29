"В чертах нет ума": Рынска плюнула в покойного Ланового

В своем телеграм-канале журналистка Божена Рынска неожиданно решила порассуждать на тему внешнего облика покойного артиста. К сожалению, отследить реакцию пользователей на занимательное высказывание дивы пока не удалось.
"Все считали и считают Ланового красавцем. А мне никогда он не нравился. "В чертах у Ольги жизни нет", а в чертах Ланового нет ума. Что и стало очевидным в старости. Правда, мне нравился Тихонов, а говорят, он был по-настоящему, искренне и просто глуп. Но в чертах ум был, и на его задумчивость можно было смотреть, не отрываясь" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), – резко высказалась она.
Отметим, ранее свои соболезнования близким артиста выразили многие коллеги. Кинорежиссер Карен Шахназаров подчеркнул, что смерть Василия Ланового – невосполнимая утрата для отечественной культуры. Он убежден, что народный артист СССР останется в нашей памяти навсегда.
Надежда Бабкина написала, что русский театр и кинематограф "понесли колоссальную потерю в связи с уходом из жизни Василия Семёновича Ланового" и назвала его "настоящим рыцарем Вахтанговской сцены". Также о смерти 87-летнего артиста высказались и другие представители российского шоу-бизнеса. Среди них Николай Цискаридзе, Кристина Орабакайте, Александр Олешко, Иосиф Пригожин, Дмитрий Губерниев и многие другие.
Популярные темы форума
России грозит революция?..
Кого накзаывали в детстве? И как это аукнулось сейчас?
Я старая и я этого не боюсь и не стесняюсь
Массовые аресты
Ната и Мишель ГОВЁЁШКИНЫЫ!
Была тема о дворцах. Теперь другая. А вы бы хотели жить нормально. И как вы это видите??
Нату в игнор
Не могу похудеть
Старые ВОНЮЮЮЧКИ ЗАГАДИЛИ ФОРУМ!!!
От вируса маски не спасают