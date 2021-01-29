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"Отчаянно честный": Захарова откровенно о Лановом

Василий Лановой. Фото: Vasilii Smirnov/Russian Look/www.globallookpress.com
Со вчерашнего вечера вся страна оплакивает легендарного артиста Василия Ланового. Многие коллеги, друзья и близкие люди делятся в Сети своими мыслями и воспоминаниями. Не стала исключением даже официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Продолжение: Названы место и дата похорон скончавшегося от ковида Ланового

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На своей странице в "Фейсбуке" дипломат решила разделить свои эмоции с поклонниками. "Лановой", – начала она. "Главное для меня – настоящий гражданин. Отчаянно честный, сражающийся с ложью, всего себя отдающий Отечеству. Образец гражданского мужества. Светлая память!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред) – отметила Захарова.

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 Мария Владимировна Захарова

Мария Владимировна Захарова дипломат

Удивительно, но даже здесь нашлись те, кто развязали скандал в комментариях под трогательным постом. Некоторые пользователи придрались к словам Марии о преданности Василия Семеновича Отечеству, а другие отчаянно пытались доказать им, что они неправы.

Однако большинство комментаторов все же поддержали Марию Захарову. "Очень жаль: прекрасный актер, мудрый человек, настоящий искренний патриот России. Огромная утрата", "Замечательный, талантливый актёр, Человек с большой буквы со светлой душой! Как жаль...", "Я автоматически заплакала, когда прочла очень жаль", "Трагедия для всего поколения, выросшего на идеалах, созданных им в кино, скорбим...И последнее браво великому актёру, человеку и мужчине...", – оставляли поклонники трогательные сообщения.

Были среди них и те, кто поделились достаточно личными историями, связанными с артистом. "Мария, он уникальный, таких больше не будет, добрый, обаятельный, настоящий русский человек, с украинскими корнями, дальше Вы сами все знаете, мы сегодня осиротели, ушел Рыцарь, здоровья и сил Ирине Петровне", "Невероятного таланта артист и большой светлой души человек! Приходилось по соседски пересекаться с Василием Семеновичем. Не было в нем ни чванства, ни самовлюбленности... Светлая память...", "Офицеры! Я сына Иваном назвала в честь его героя...", – писали они.

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Автор: 29 января 2021, 12:58 Источник: Facebook ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звездные роли: чем запомнился Василий Лановой

комментарии

Ответить:

Гость
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Иван Варавва-это он!Говорят,не надо ассоциировать актёров с сыгранными им ролями.Но,почему то, думается,что он и в жизни был таким-искренним,честным,преданным(Родине,делу,любимой женщине)!На этом образе выросло не одно поколение.Светлая память Василию Семёновичу Лановому!
Гость
Ответить
Мишнаевская, овца! Тебе же сказано, что Лановой умер не вчера вечером, а сегодня ночью в 00:51, а в новостях сказали в 00:54!!! Ты что прикопалась, что со вчерашнего вечера страна оплакивает артиста???!!! Заранее начали???!!! Идиотка, заткнись!!! Без тебя тошно!!!
Гость
Ответить
Огромная утрата😢
Вечная память!
Гость
Ответить
Он Родину защищал до последнего,как мог! Светлая память...
1

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