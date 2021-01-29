"Отчаянно честный": Захарова откровенно о Лановом

На своей странице в "Фейсбуке" дипломат решила разделить свои эмоции с поклонниками. "Лановой", – начала она. "Главное для меня – настоящий гражданин. Отчаянно честный, сражающийся с ложью, всего себя отдающий Отечеству. Образец гражданского мужества. Светлая память!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред) – отметила Захарова.
Удивительно, но даже здесь нашлись те, кто развязали скандал в комментариях под трогательным постом. Некоторые пользователи придрались к словам Марии о преданности Василия Семеновича Отечеству, а другие отчаянно пытались доказать им, что они неправы.
Однако большинство комментаторов все же поддержали Марию Захарову. "Очень жаль: прекрасный актер, мудрый человек, настоящий искренний патриот России. Огромная утрата", "Замечательный, талантливый актёр, Человек с большой буквы со светлой душой! Как жаль...", "Я автоматически заплакала, когда прочла очень жаль", "Трагедия для всего поколения, выросшего на идеалах, созданных им в кино, скорбим...И последнее браво великому актёру, человеку и мужчине...", – оставляли поклонники трогательные сообщения.
Были среди них и те, кто поделились достаточно личными историями, связанными с артистом. "Мария, он уникальный, таких больше не будет, добрый, обаятельный, настоящий русский человек, с украинскими корнями, дальше Вы сами все знаете, мы сегодня осиротели, ушел Рыцарь, здоровья и сил Ирине Петровне", "Невероятного таланта артист и большой светлой души человек! Приходилось по соседски пересекаться с Василием Семеновичем. Не было в нем ни чванства, ни самовлюбленности... Светлая память...", "Офицеры! Я сына Иваном назвала в честь его героя...", – писали они.
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