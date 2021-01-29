"Отчаянно честный": Захарова откровенно о Лановом

Со вчерашнего вечера вся страна оплакивает легендарного артиста Василия Ланового. Многие коллеги, друзья и близкие люди делятся в Сети своими мыслями и воспоминаниями. Не стала исключением даже официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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