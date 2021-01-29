Звездные роли: чем запомнился Василий Лановой

Накануне вечером СМИ сообщили трагическую новость. На 88-ом году жизни скончался Василий Лановой. Он был легендарным и любимым, кажется, всеми без исключения артистом. Он сумел сделать практически невозможное: в отличие от многих Василий Семенович не стал актером одной роли.

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