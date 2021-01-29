Он будет жить: убитый горем Шахназаров о трагедии великого Ланового

Кинорежиссер Карен Шахназаров уверен, что смерть Василия Ланового – невосполнимая утрата для отечественной культуры. Он считает, что народный артист СССР останется в нашей памяти навсегда.
"Василий Семенович – эпоха! В истории советского кино, в нашей русской культуре. Огромная потеря для нашей культуры. Человек, который сыграл много ролей в фильмах, которые формировали мировоззрение десятков миллионов советских и уже российских граждан", – рассказал он журналистам "Пятого канала".
Карен Георгиевич выразил свои искренние соболезнования любящей семье артиста. Он отметил, что Василий Лановой будет жить всегда: в наших мыслях, в своих ролях и фильмах. "Я уверен, что они будут оставаться теми картинами, которые будут смотреть новые и новые поколения наших зрителей", – завершил трогательную речь режиссер.
Напомним, у артиста и его супруги Ирины Купченко был подтвержден коронавирус. Несмотря на достаточно легкое течение болезни, врачи посоветовали Василию Семеновичу лечь в больницу. Сначала он отлично себя чувствовал, однако вчера его состояние резко ухудшилось. Сообщалось, что Лановой не мог дышать. Он умирал, в связи с чем было принято решение срочно провести операцию и подключить артиста к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние не стабилизировалось, наступила клиническая смерть. Врачам удалось вернуть его к жизни. К сожалению, ненадолго. Через несколько часов легендарного актера не стало.
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