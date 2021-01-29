Он будет жить: убитый горем Шахназаров о трагедии великого Ланового

Василий Лановой почувствовал симптомы коронавирусной инфекции в первый день этого года. Он сдал анализ и на следующий день получил положительный результат теста. Легендарный артист мужественно боролся за свою жизнь. Накануне появилась страшная новость о том, что он скончался.

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