Сын Ефремова объяснил отказ от помощи отцу после смертельного ДТП: Было очень больно

Как отметил артист, он ехал от друзей, когда ему позвонили и сообщили о случившемся. Тут же посыпались просьбы от журналистов с просьбой прокомментировать ситуацию. Молодой человек полез искать информацию в интернете и наткнулся на видео, на котором его отец, еле держась на ногах, разгуливал на месте аварии.
"Мне было очень больно. Я сразу позвонил своему терапевту, который мне очень сильно помог", – отметил Никита Ефремов. Также актер попросил помощи у друзей, которые тут же приехали к нему домой.
Ксения Собчак удивилась, неужели молодой человек не попытался связаться с отцом и не захотел приехать на место аварии? Гость заявил, что телефон Михаила Ефремова был недоступен, а он сам тогда был не в состоянии поддержать родителя и мог сделать только хуже. "У меня сердце колошматило, я понимал в тот момент, что никакого конструктивного действия не сделаю. На очень сильных чувствах я могу сделать еще хуже", – поделился Никита.
Через некоторое время актер смог успокоиться и делал все, что возможно, чтобы поддержать отца. Как отметил молодой человек, он приезжал к нему просто побыть рядом.
"Мне было главное любить его, несмотря ни на что. Не знаю, как это объяснить... Оправдывать или не оправдывать, а вот энергетически. Если я нужен, я рядом. Я просто приезжал и был рядом с ним", – отметил Никита Ефремов.
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