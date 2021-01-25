Сын Ефремова объяснил отказ от помощи отцу после смертельного ДТП: Было очень больно

8 июня 2020 года Михаил Ефремов, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу Садового кольца в Москве. В результате аварии погиб водитель курьерской службы Сергей Захаров. В тот день жизнь двух семей разделилась на до и после. Сын виновника ДТП Никита Ефремов впервые высказался о трагедии в эфире шоу "Осторожно, Собчак!".

Как отметил артист, он ехал от друзей, когда ему позвонили и сообщили о случившемся. Тут же посыпались просьбы от журналистов с просьбой прокомментировать ситуацию. Молодой человек полез искать информацию в интернете и наткнулся на видео, на котором его отец, еле держась на ногах, разгуливал на месте аварии.

"Мне было очень больно. Я сразу позвонил своему терапевту, который мне очень сильно помог", – отметил Никита Ефремов. Также актер попросил помощи у друзей, которые тут же приехали к нему домой.

Ксения Собчак удивилась, неужели молодой человек не попытался связаться с отцом и не захотел приехать на место аварии? Гость заявил, что телефон Михаила Ефремова был недоступен, а он сам тогда был не в состоянии поддержать родителя и мог сделать только хуже. "У меня сердце колошматило, я понимал в тот момент, что никакого конструктивного действия не сделаю. На очень сильных чувствах я могу сделать еще хуже", – поделился Никита.

Через некоторое время актер смог успокоиться и делал все, что возможно, чтобы поддержать отца. Как отметил молодой человек, он приезжал к нему просто побыть рядом.

"Мне было главное любить его, несмотря ни на что. Не знаю, как это объяснить... Оправдывать или не оправдывать, а вот энергетически. Если я нужен, я рядом. Я просто приезжал и был рядом с ним", – отметил Никита Ефремов.