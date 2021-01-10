Брежнева сняла редкое видео в постели с Меладзе

Эффектная блондинка Вера Брежнева обожает камеру. Поп-дива уговорила знаменитого мужа записать для поклонников необычное видео в спальне своего дома.

Поклонники Веры Брежневой всегда рады новому контенту, которым звезда делится в инстаграм-канале. Душевные снимки и забавные видео с участием певицы находят отклик в сердцах огромного количества россиян. Недавно артистка показала фанатам интересный ролик при участии Константина Меладзе и любимой собаки.

Вера Брежнева призналась, что по вечерам ее семья собирается вместе, но делать контент для инстаграм-канала все отказываются. Однако знаменитости удалось уговорить звездного супруга показаться на камеру. В редком ролике поп-дива и ее супруг лежат на подушках в своей спальне. В руках у Веры Брежневой находится белоснежная французская болонка Дейзи, которую артистка ласково гладит. Перед объективом Константин Меладзе довольно улыбается и говорит жене о том, как идут его дела.

В кадре известные супруги выглядят расслабленными и непринужденными. Перед съемкой Вера Брежнева распустила волосы и надела оранжевый свитшот, а Константин Меладзе был запечатлен в очках и черной кофте спортивного кроя. Домашняя обстановка явно располагала звездное семейство предстать перед камерой в простом и гармоничном виде. Видео Веры Брежневой произвело на пользователей Сети приятное впечатление, ведь оно совсем не похоже на пафосные ролики российских звезд, которыми наполнен "Инстаграм".