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Вера Брежнева обнародовала трогательные фотографии

Вера Брежнева обнародовала трогательные фотографии

Вера Брежнева. Фото: Komsomolskaya Pravda, Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
Экс-солистка группы "ВИА Гра" поделилась редкими кадрами с наследницами. Похоже, что девочки переняли все самое лучшее от звездной мамы. Сама же Вера Брежнева не скрывает, что гордится и восхищается своими дочками.
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Новогодние каникулы позволили певице воссоединиться со всеми членами семьи. Обычно у артистки совсем нет времени. Даже в период праздников она всегда работала и выступала на всевозможных музыкальных концертах.

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Однако начало 2021 год уже стало главным подарком для Веры. Исполнительница отдохнула в семейном кругу, а десятидневные выходные провела на горнолыжном курорте. Экс-солистка каталась на лыжах с дочками Сарой и Соней.

За это время наследницы успели организовать совместную фотосессию. Стоит отметить, что Брежнева редко видится со старшей дочерью. 21-летняя Соня живет в США и прилетает домой только на праздники.

Выдались свободные минуты и у 11-летней Сары, которая учится в школе. Девочки облачились в жакеты с мужского плеча и брюки клеш. Волосы Веры были украшены лентой. На некоторых кадрах артистка стояла в поле с дочками в одинаковых нарядах.

Похоже, что трогательные кадры были сделаны в Италии. Ранее сестры семьи Брежневой уже позировали в объемных свитерах на просторах средиземноморского государства. Публика "Инстаграм" не смогла сдержать эмоций и завалила Веру комплиментами.

"Какие красивые девочки. Фотографии пропитаны нежностью, просто сказка", – написали поклонники.

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Автор: 16 января 2021, 17:47 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Невероятно сексуальная Вера Брежнева и другие звезды на закрытии "Жары"

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
к
Почему Брежнева , а не Галушка....что стесняется своей фамилии???
Псевдоним не помогла!Так и осталась дешёвой певичкой второго эшелона!
к
Ответить
Почему Брежнева , а не Галушка....что стесняется своей фамилии???
1

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