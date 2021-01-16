Вера Брежнева обнародовала трогательные фотографии

Новогодние каникулы позволили певице воссоединиться со всеми членами семьи. Обычно у артистки совсем нет времени. Даже в период праздников она всегда работала и выступала на всевозможных музыкальных концертах.
Однако начало 2021 год уже стало главным подарком для Веры. Исполнительница отдохнула в семейном кругу, а десятидневные выходные провела на горнолыжном курорте. Экс-солистка каталась на лыжах с дочками Сарой и Соней.
За это время наследницы успели организовать совместную фотосессию. Стоит отметить, что Брежнева редко видится со старшей дочерью. 21-летняя Соня живет в США и прилетает домой только на праздники.
Выдались свободные минуты и у 11-летней Сары, которая учится в школе. Девочки облачились в жакеты с мужского плеча и брюки клеш. Волосы Веры были украшены лентой. На некоторых кадрах артистка стояла в поле с дочками в одинаковых нарядах.
Похоже, что трогательные кадры были сделаны в Италии. Ранее сестры семьи Брежневой уже позировали в объемных свитерах на просторах средиземноморского государства. Публика "Инстаграм" не смогла сдержать эмоций и завалила Веру комплиментами.
"Какие красивые девочки. Фотографии пропитаны нежностью, просто сказка", – написали поклонники.
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