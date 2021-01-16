Вера Брежнева обнародовала трогательные фотографии

Экс-солистка группы "ВИА Гра" поделилась редкими кадрами с наследницами. Похоже, что девочки переняли все самое лучшее от звездной мамы. Сама же Вера Брежнева не скрывает, что гордится и восхищается своими дочками.

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