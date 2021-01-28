Новый поворот в разделе имущества Пелагеи и Телегина: Лгал о реальном доходе и скрывал его

Развод Пелагеи и Ивана Телегина растянулся почти на год. Суд расторг брак в декабре прошлого года, однако раздел имущества затянулся. Стороны попросту не могут договориться, обвиняя друг друга во всех смертных грехах.

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