Новый поворот в разделе имущества Пелагеи и Телегина: Лгал о реальном доходе и скрывал его

Несколько дней назад подруга хоккеиста, пожелавшая остаться неизвестной, заявила, что артистка пытается повлиять на бывшего мужа, требуя от него купить машину для общей дочери. Также, по словам знакомой, спортсмен уже и так оставил Пелагее квартиру в элитном жилом комплексе, а на себя взял все расходы за ипотечный загородный дом. Аноним обвинила певицу в том, что та сама растратила все деньги Ивана Телегина и теперь пытается уличить его в финансовых махинациях.
Адвокат артистки опроверг информацию и рассказал точку зрения своей подзащитной. Филипп Рябченко отметил, что заседание по разделу имущества в очередной раз перенесли, так как суд все еще ждет банковские запросы по счетам. Правозащитник заявил, что информация из анонимных источников – ложь. Например, Иван Телегин не может отдать Пелагеи квартиру в Москве, так как к ее покупке не имел никакого отношения. Жилье было приобретено на средства певицы, и этому есть документальное подтверждение.
Филипп Рябченко отметил, что певица первая подала на развод, однако вторая сторона постоянно затягивала процесс, заодно подав встречный иск о разделе всего имущества, включая квартиру, которая ему не принадлежит. По поводу миллионов хоккеиста также есть вопросы, так как артистка не только их не тратила, но и не знала об их существовании.
"Телегин лгал жене о своем реальном доходе и скрывал его", – заявил адвокат Пелагеи.
Правозащитник добавил, что бывший муж подзащитной так и не предоставил документы, подтверждающие то, что он якобы содержит дочь. При этом сторона хоккеиста неоднократно требовала снизить сумму алиментов. Адвокат отметил, что Пелагея прекрасно зарабатывает и может позволить себе содержать ребенка, однако она не собирается отказываться от того, что положено ей по закону от бывшего мужа.
Популярные темы форума
Дворец Путина
России грозит революция?..
Кого накзаывали в детстве? И как это аукнулось сейчас?
Я старая и я этого не боюсь и не стесняюсь
Была тема о дворцах. Теперь другая. А вы бы хотели жить нормально. И как вы это видите??
Ната и Мишель ГОВЁЁШКИНЫЫ!
Вы хотели бы жить в дворце?
Массовые аресты
Нату в игнор
Привет, козлы и козы