Вылитая Пелагея: новая пассия выставила напоказ интимные ласки с Телегиным

Новой возлюбленной хоккеиста стала Мария Гончар. Девушка не скрывает отношений с бывшем супругом певицы и периодически публикует в личном блоге кадры с молодым человеком. Новогодние праздники пара провела вместе на подмосковной базе отдыха. Чтобы сохранить в памяти теплые моменты, влюбленные устроили фотосессию.
Кадрами с прогулки Мария Гончар поделилась в своем инстаграм-аккаунте. Новая пассия не постеснялась выставить напоказ интимные ласки с Иваном Телегиным – на снимках пара держится за руки, целуется и обнимается. Стоит отметить, что пользователи Сети обратили внимание на внешнее сходство блондинки с бывшей женой спортсмена Пелагеей. Кажется, у хоккеиста есть определенный типаж девушек.
Напомним, ранее адвокат певицы заявил, что Иван Телегин перестал общаться с трехлетней дочерью Таисией. По словам правозащитника, за полгода спортсмен всего несколько раз позвонил девочке по телефону, а о личной встрече и не просил.
Однако представитель хоккеиста опроверг эту информацию, отметив, что именно Пелагея не дает бывшему мужу встречаться с малышкой. Впрочем, вероятно, супруги смогли уладить конфликт, так как в Рождество артистка опубликовала снимок дочери с отцом и заявила, что Таисия встретила праздник всей семьей.
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