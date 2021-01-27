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Наняла детективов, отняла квартиру: скандальные подробности раздела имущества Пелагеи

Наняла детективов, отняла квартиру: скандальные подробности раздела имущества Пелагеи

Пелагея. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Пелагея и Иван Телегин были в браке три года. Внезапно для публики союз распался, и хоккеист ушел от певицы к предпринимательнице Марии Гончар (которая, кстати, как две капли воды похожа на артистку). Супругов развели в декабре 2020-го, однако споры по поводу имущества продолжаются до сих пор.
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Судя по сообщениям в прессе, вопрос алиментов решен – спортсмен ежемесячно перечисляет на содержание дочери Таисии 800 тысяч рублей. Ранее адвокат хоккеиста заявила, что певица не дает ему видеться с наследницей, однако и в этом вопросе все, кажется, наладилось. Рождество маленькая Тая встретила вместе с мамой и папой, о чем Пелагея упомянула в личном блоге.

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 Пелагея

Пелагея певица

Подруга Ивана Телегина в беседе с журналистами отметила, что раздел имущества все еще продолжается. Известно, что хоккеист отдал бывшей супруге квартиру в элитном жилом комплексе и половину денег от продажи автомобиля Bentley. Сейчас пара решает вопрос с загородным домом, который куплен в ипотеку.

Как отметила знакомая, Иван Телегин взял на себя все расходы на содержание коттеджа и погашение кредита. Однако, как говорит подруга хоккеиста, Пелагее этого мало. Девушка требует купить для дочери машину.

Также певица уверена, что бывший муж скрывает свой истинный доход. Артистка считает, что Марию Гончар подослали к Ивану Телегину друзья, которые мечтают заполучить его миллионы.

"Она обвинила Ваню в финансовых махинациях. Ее мать даже якобы нанимала детективов, чтобы разыскать "спрятанное" имущество Телегина", – говорит подруга хоккеиста.

При этом, по словам знакомой, за время брака артистка ни копейки не вложила в общее имущество. Все свои доходы она перечисляла матери.

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Автор: 27 января 2021, 12:48 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Юшка
Ответить
Всегда знала, что эта сельская Полька то еще хамло, из семьи увела, теперь обдирает, как липку, наследница у нее, видите ли... А в предыдущей семье Телегина не наследница что ли?!
1

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