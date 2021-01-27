"Отмирают ткани мозга": Алибасов не пришел на суд по квартире из-за угрозы стать овощем

Продюсер группы "На-На" Бари Алибасов не явился на суд по квартире, которую Лидия Федосеева-Шукшина ему дарила, а потом решила забрать. Сын музыканта Бари Алибасов младший рассказал о причинах неявки на судебный процесс.



На днях представители Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной пытались обжаловать решение Троицкого суда Москвы, который постановил вернуть недвижимость актрисе. Ранее сделка была признана недействительной.

Однако Бари Алибасов не явился на судебный процесс. Теперь недвижимость, судя по всему, однозначно отойдет Лидии Федосеевой-Шукшиной. Семья Алибасова не сожалеет об этом. Более того, как сказал в разговоре с "Дни.ру" сын продюсера Бари Алибасов младший, квартира им не нужна, и сейчас им не до бегания по судам.

Бари Каримович находится в столичной клинике, где его лечили после покушения. Дело в том, что попал он туда после длительных возлияний с той же самой Лидией Федосеевой-Шукшиной сразу после новогодних праздников. Из-за того, что Бари Алибасов много пил и курил, у него нарушилось кровообращение.

"20-го утром у него до кончиков пальцев перестала доходить кровь, он не мог встать, у него ступни холодные были. И не помнил, что с ним произошло вчера, позавчера. Кровь перестала доходить до участков мозга, связанных с короткосрочной памятью. А если кровь не доходит туда достаточно долго, происходит отмирание этих тканей мозга. У него сейчас память включается-выключается, а может тогда вообще отрубиться. Это не угрожает жизни, но угрожает памяти, а это еще даже и страшнее. Он может стать овощем", – рассказал в беседе с "Дни.ру" Бари Алибасов младший.

Сейчас музыканта перевели в палату для реабилитации. Кровообращение восстановлено, но с памятью у него все равно проблемы.

Также сын продюсера добавил, что пиарщик Бари Алибасова Вадим Горжанкин был уволен 19 января, поэтому никаких комментариев о его состоянии давать не имеет права. Продюсер подал на него заявление в полицию за клевету. Он якобы говорил, что Бари Каримович был в состоянии алкогольного опьянения и невменяемый.



"Если Горжанкин еще хотя бы слово вякнет, мы откроем на него судебное дело. Если он еще раз пропиарится за наш счет, то окажется в тюрьме", – добавил Бари Алибасов младший.

Ранее медики рассказали, чем чревато плачевное состояние Бари Алибасова.