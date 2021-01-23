От Альцгеймера до алкоголизма: названы причины госпитализации Алибасова

Несмотря на то, что Бари Алибасов был направлен в профилактический стационар, позже он оказался в палате интенсивной терапии. Сейчас наследник создателя группы "На-На" полностью отрицает факт госпитализации артиста, связанный с его алкогольной зависимостью.
По словам Бари-младшего, отец столкнулся с печальными последствиями травм, полученных ранее. Мужчина отметил, что у продюсера небольшое осложнение с кровообращением, поэтому ему трудно передвигаться. Более того, несчастный случай повлиял на мозговую деятельность артиста.
"Кровь не доходит до участков мозга, которые отвечают за операционную память. А то Горжанкин пишет, что он алкоголик, что у него от Альцгеймера до алкоголизма. А у него просто последствия покушений, которые были на него", – подтвердил звездный наследник.
Напомним, что общее состояние шоумена оставляет желать лучшего. Многочисленные знакомые Алибасова подтверждают, что мужчина еле-еле стоит на ногах. Публика связывает это с давним падением с лестницы. Похоже, что именно оно подорвало богатырское здоровье Бари Каримовича.
При этом наследник считает, что продюсер неплохо восстановился после скандальной истории с отравлением "Кротом". Тогда врачи и вовсе не давали надежды на нормальную жизнь, уверяя, что Алибасов останется "овощем".
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