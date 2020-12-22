"Стала похожа на этих пустышек": Пелагея шокировала народ вырезом до пупа

Образ артистки поразил поклонников своей неожиданностью: яркий изумрудный костюм, глубокое декольте, smokey eyes и пышная укладка в стиле Мэрилин Монро. "Поля на съемке. В общем, смотрите в новогодние праздники. Красота, как всегда, природная", – гласит надпись под постом.
Реакция подписчиков не заставила себя долго ждать. "Самая красивая", "Шикарная", "После развода вы становитесь все прекраснее и прекраснее", "Какое заманчивое декольте, глаз не отвести", "Оказывается, без мужа некоторые женщины выглядят и красивее, и счастливее", – отмечали восхищенные поклонники. Были и те, кто не одобрили костюм певицы: "Образ делает вас старше", "Костюм старит слишком", "Стала похожа на этих пустышек", "Зачем грудь показывать?", "Что за жесть", – комментировали недоброжелатели.
Напомним, этот год стал одним из самых тяжелых в жизни исполнительницы. Близкие и поклонники Пелагеи поддерживали ее. В декабре 2019 года певица объявила, что их отношения с супругом Иваном Телегиным закончены. На тот момент пара не жила вместе уже три месяца.
Причиной развода стал новый роман мужа звезды. Бракоразводный процесс сильно затянулся. Около года бывшие супруги не могли прийти к компромиссу. Самым тяжелым решением во всей ситуации стал раздел имущества, а также алименты для дочери пары.
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