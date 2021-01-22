Переломанной Кудрявцевой дали неутешительный прогноз

Лера Кудрявцева получила травму дома после падения. Ведущая шоу "Секрет на миллион" сожалеет, что из-за перелома позвоночника не смогла вернуться на работу. Когда выздоровеет знаменитость, предположил травматолог-ортопед отделения ортопедии СЗОНКЦ Санкт-Петербурга Валентин Панов.
По словам опытного врача, Кудрявцева может вернуться к полноценной жизни уже через шесть недель. Однако не исключено, что процесс восстановления затянется на несколько месяцев. Это зависит от тяжести перелома и тактики лечения.
Так или иначе, телеведущей требуется покой и обезболивающие препараты. Панов отметил, что к оперативному вмешательству прибегают в редких случаях. Например, когда при смещении задеваются сосуды и нервы.
Стоит отметить, что в начале этого года Кудрявцева заразилась коронавирусом. Телеведущей потребовалось несколько недель, чтобы выздороветь от ковида.
Ранее "Дни.ру" писали, что соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись" станет Антон Привольнов, известный по передаче "Контрольная закупка" и кулинарной рубрике в программе "Доброе утро" на Первом канале. Телеведущий заменит Александра Колтового, который умер в ноябре прошлого года.
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