Кудрявцева обзавелась новым партнером после смерти Колтового

Александр Колтовой умер в ноябре 2020 года на 42-ом году жизни. Телеведущий погиб в Подмосковье при крушении легкомоторного самолета, которым управлял самостоятельно. Эта новость стала шоком как для зрителей, так и для Леры Кудрявцевой, которая несколько месяцев вела с высоким брюнетом шоу "Звезды сошлись".
В понедельник, 18 января, выяснилось, что новым соведущим блондинки станет Антон Привольнов, известный по передачам Первого канала "Доброе утро" и "Контрольная закупка". Первый выпуск с его участием покажут в эфире НТВ уже в воскресенье, 24-го числа.
Привольнов прокомментировал свое назначение. Телеведущий отметил, что уже "наговорился" с докторской колбасой, поэтому готов узнать, чем живут российские знаменитости. По словам Антона, со многими представителями шоу-бизнеса он уже знаком благодаря кулинарным шоу.
Лера Кудрявцева считает, что Антон Привольнов – настоящий профессионал. Она оценила его чувство юмора. Также несменная ведущая шоу "Звезды сошлись" уверена, что подружится с новым коллегой, который заменил Александра Колтового.
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