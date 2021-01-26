"Пью дешевую водку вместо дорогого виски": как выживает оставшаяся без работы Слава

Празднование 35-летнего юбилея Ольги Бузовой продолжалось несколько дней – в ночь с 20 на 25 января. На грандиозном банкете, который закатила звезда "Дома-2", бокалы в "Вдовой Клико" поднимали и 40-летняя певица Слава с 22-летней дочкой Александрой Сланевской, выступающей под псевдонимом "Мамина дочь".

прочитано 664 раза