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"Пью дешевую водку вместо дорогого виски": как выживает оставшаяся без работы Слава

Певица Слава. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру
Празднование 35-летнего юбилея Ольги Бузовой продолжалось несколько дней – в ночь с 20 на 25 января. На грандиозном банкете, который закатила звезда "Дома-2", бокалы в "Вдовой Клико" поднимали и 40-летняя певица Слава с 22-летней дочкой Александрой Сланевской, выступающей под псевдонимом "Мамина дочь".
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Слава сегодня, как и остальные артисты, осталась без работы. Почти год у нее нет гастролей и сольников.

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 Слава (певица)

Слава (певица) певица

В годы оные в своем райдере – требованиях к организаторам концертов – певица писала, что для нее в гримерной ей требуются овощи, фрукты, вода, нарезки, гладильная доска, лак для волос и много черных пластиковых мешков для мусора. А какие сейчас запросы у артистки? Как выживает она?

"Теперь, когда зал заполнен наполовину, организаторы концертов на всем экономят, – призналась Слава. – И теперь я пью дешевую водку вместо дорогого виски". Оно и верно – зачем переплачивать, когда эффект одинаковый!

40-летняя Слава – человек очень бойкий, подвижный. Поэтому часто и попадает в разные переплеты. "Я очень веселая девочка и очень травматичная!" – улыбается певица, Недавно, например, она получила тяжелый перелом костей плеча. Мол, по лесу шла, неудачно упала, потом потеряла сознание от боли, пришла в себя, вызвала скорую. Почти как в "Бриллиантовой руке": "Поскользнулся, упал, закрытый перелом, потерял сознание, очнулся – гипс".

Ольга Бузова, певица Слава и дочь Александра. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Ее старшая дочка Александра не отстает. "Недавно она сломала два пальца на обеих ногах, но ничего никому не сказала и даже на съемку клипа так пришла", – говорит Слава. Именно поэтому первое, что сделала Слава, когда купила дочери машину, застраховала автомобиль. Зная подвижность и энергичность наследницы, решение верное.

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Автор: 26 января 2021, 09:37
ФОТОРЕПОРТАЖ

Райский отдых красавицы-дочки Славы

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