Потеряла много денег: Лопес отменила роскошную свадьбу с Родригесом

Алекс Родригес давно предложил руку и сердце голливудской диве, но та не торопится под венец. Похоже, певица добилась от жизни всего, что хотела, и теперь она счастлива и без роскошной свадьбы. К тому же, она уже была замужем, и ничего нового от брака не ждет.
Дженнифер Лопес дала откровенное интервью, в котором рассказав, что скорее всего уже никогда не выйдет замуж. При этом она будет и дальше жить со своим возлюбленным.
Напомним, роскошная свадьба Джей Ло была запланирована на лето 2020 года в Италии, но из-за пандемии коронавируса все пошло не так. В шоу Энди Коэна SiriusXM Дженифер поведала, что не хочет больше свадеб.
"Мы оба уже были женаты. И все наши разговоры сводятся к тому, что мы не торопимся", – рассказала Джей Ло.
Артистка добавила, что из-за несостоявшейся церемонии в Италии потеряла много денег. В конце концов она и вовсе разочаровалась в этой идее.
Напомним, Дженнифер Лопес уже три раза выходила замуж. Брак с официантом Охани Ноа продержался всего год. Потом она вышла за танцора Крисса Джажа. Этот брак просуществовал меньше года. Третьим мужем Джей Ло стал ее приятель Марк Энтони. У пары родились сын Макс и дочь Эмма. Развелись певцы в 2011-м.
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