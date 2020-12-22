Потеряла много денег: Лопес отменила роскошную свадьбу с Родригесом

51-летняя Дженнифер Лопес и 45-летний бейсболист Алекс Родригес встречаются три с половиной года. Он сделал ей предложение и она сначала согласилась. Но все изменилось...







Алекс Родригес давно предложил руку и сердце голливудской диве, но та не торопится под венец. Похоже, певица добилась от жизни всего, что хотела, и теперь она счастлива и без роскошной свадьбы. К тому же, она уже была замужем, и ничего нового от брака не ждет.

Дженнифер Лопес дала откровенное интервью, в котором рассказав, что скорее всего уже никогда не выйдет замуж. При этом она будет и дальше жить со своим возлюбленным.

Напомним, роскошная свадьба Джей Ло была запланирована на лето 2020 года в Италии, но из-за пандемии коронавируса все пошло не так. В шоу Энди Коэна SiriusXM Дженифер поведала, что не хочет больше свадеб.

"Мы оба уже были женаты. И все наши разговоры сводятся к тому, что мы не торопимся", – рассказала Джей Ло.

Артистка добавила, что из-за несостоявшейся церемонии в Италии потеряла много денег. В конце концов она и вовсе разочаровалась в этой идее.

Напомним, Дженнифер Лопес уже три раза выходила замуж. Брак с официантом Охани Ноа продержался всего год. Потом она вышла за танцора Крисса Джажа. Этот брак просуществовал меньше года. Третьим мужем Джей Ло стал ее приятель Марк Энтони. У пары родились сын Макс и дочь Эмма. Развелись певцы в 2011-м.