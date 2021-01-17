Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Тяжелое и трагичное расставание: обнародованы шокирующие данные о семье Топалова и Тодоренко
Вслед за Джигарханяном: умерла Татьяна Власова
Освобождение Ефремова: Джигурда достал в Москве сенсационную информацию
"Максимум год живут": экс-жену Аршавина сжирает страшный недуг
партнеры
Воскресенье
17 января
Лента новостей
08:07
Пережившая крах грез Лопес сделала неожиданное заявление: Надо поставить на паузу наши отношения
06:00
Изуродованные стопы Волочковой снова в кадре
04:05
"ДНК-тест не нужен": фанаты шокированы внешностью дочери Николаева
01:57
Коронавирус: последние новости на сегодня, 17 января 2021 года
00:02
Страшная сила: Бузова с "гнездом", седовласая Лорак и другие пугающие преображения звезд
22:06
"Вспомнили гадскую семейку": Неупокоенного Грачевского связали с Цивиным и Дрожжиной
20:03
Лукашенко: В 2020 году Белоруссии фактически объявили войну
20:01
Галкин заткнул за пояс выскочку Бузову
17:58
Политолог Марголин предрек уголовные дела против белорусских силовиков: Лукашенко не прикроет
17:54
"Все, кому он поперек горла, пусть радуются": у проекта "Дом-2" не осталось никаких надежд
17:47
Вера Брежнева обнародовала трогательные фотографии
17:26
"В ужасном состоянии": Бондарчук сулит разорение вдове Грачевского
17:13
"Почему нас, элиту, угнетают?": Собчак обвинили в нарушении закона из-за скандального видео
17:07
Готовы даже к Малахову пойти: семья умершего актера из сериала "Глухарь" оказалась в безвыходном положении
16:23
Успенская пришла на мост и сложила ладони в молитве после примирения с дочерью
16:18
"Надо было лечиться дома": Жена Виторгана нашла виновных в смерти Грачевского
16:05
69-летний Конкин поборол страшную болезнь
15:40
Странное фото Шаляпина с умершем в психушке отцом вызвало оторопь
15:29
"Боль просто дикая!": Стало известно о жутких мучениях усопшего Грачевского
15:22
"Сараи для спортсменов": Рудковская и Плющенко "балуют" воспитанников
14:59
Варум смирилась с похождениями женолюба Агутина
14:43
Известную журналистку Жанну Шеплякову жестоко убили в Рязани
14:37
Тихановская просит ЕС признать ГУБОПиК и ОМОН террористическими организациями
13:43
Грибулина выступила с речью о разделе имущества покойного Грачевского
13:32
"Такая озорная": молодая жена Петросяна сняла одежду на морозе
13:23
Довела до слез: сестра публично издевается над Меган Маркл
12:53
Победительница "Холостяка"? Таинственная брюнетка прижималась к Тимати на публике
12:08
Заскучавшего с семьей Джигана соблазняли отпуском с блудницами
11:50
Стали известны условия получения повышенной пенсии
11:27
"Жалуются только слабые": Роднина разнесла ноющего Плющенко
10:54
Москва включила самозанятых граждан и ИП в списки на бесплатную вакцинацию
10:46
"Все меньше на Земле": смерть Грачевского стала для Лолиты личной трагедией
08:00
"Ух": Глюкоза сверкнула обнаженными формами
06:04
Коронавирус: последние новости на сегодня, 16 января 2021 года
03:57
Раскрыты сенсационные данные о годовалом сыне принца Гарри и Меган Маркл
00:10
Гороскоп на сегодня, 18 января 2021 года
23:30
Гороскоп на неделю с 18 по 24 января 2021 года
22:02
"Не досмотрела сериал": известный блогер родила от пасынка после многолетнего бесплодия
21:26
Объявлена дата массовой вакцинации от коронавируса
20:48
"Отговаривала делать КТ": близкие Грачевского обвинили в его смерти врача
19:57
"Никогда не узнала бы!": изменившуюся Дарью Мороз приняли за Леди Гагу
19:54
Таран кофейни иномаркой попал на видео
19:39
Состояние средней тяжести: врачи спасают вдову Этуша с пораженными коронавирусом легкими
19:29
Незадолго до смерти у Грачевского сгорели все сбережения: Большая трагедия
19:15
В Сеть попали снимки обнаженной дочери Ренаты Литвиновой
19:06
Банкам в России запретили отбирать детские деньги
18:47
СМИ: в доме сестры Рогозина нашли труп
18:40
Пронзительное послание Агутина довело народ до экстаза
18:37
"Сыграл огромную роль в моей жизни": Глюкоза сделала признание после шокирующего известия
18:29
"Потеряли все берега": таксисты пожаловались на агрегаторы
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Ходить чмом в пуховичке": Собчак оскорбила россиян
Лукашенко о санкциях Запада против Белоруссии: Нас душили и будут душить
"Почему нас, элиту, угнетают?": Собчак обвинили в нарушении закона из-за скандального видео
"Такая озорная": молодая жена Петросяна сняла одежду на морозе
Политолог Рар заявил о вероятности революции в Белоруссии при Байдене
"Похотливый старый еврей": Рынска плюнула в мертвого Грачевского
Шоу-бизнес
Пережившая крах грез Лопес сделала неожиданное заявление: Надо поставить на паузу наши отношения

Пережившая крах грез Лопес сделала неожиданное заявление: Надо поставить на паузу наши отношения

Дженнифер Лопес. Фото: Imagespace/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com.
51-летняя голливудская дива передумала менять семейный статус. Дженнифер Лопес решила отложить замужество до лучших времен.
прочитано 666 раз

Минувшим летом вокалистка собиралась отправиться под венец. Дженнифер Лопес хотела официально оформить отношения с 45-летним экс-бейсболистом Алексом Родригесом.

ПО ТЕМЕ

51-летняя Лопес похвасталась идеальной фигурой в купальнике

Потеряла много денег: Лопес отменила роскошную свадьбу с Родригесом

 Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес актриса, певица, танцовщица

Торжество планировали провести в Италии. Артистка и спортсмен мечтали о пышном празднике. К сожалению, пандемия коронавирусной инфекции не позволила влюбленным воплотить грезы в жизнь. Лопес пришлось отменить церемонию. Дженнифер была огорчена происходящим.

Впрочем, горевала знаменитость недолго – в свежем интервью она заявила, что все сложилось в итоге как нельзя лучше. Теперь Дженнифер не уверена, нужна ли ей свадьба.

"Я поняла, что нам надо поставить на паузу наши отношения", – сказала Лопес.

Отметим, что несостоявшиеся молодожены не так давно вместе отправились на карибские острова Теркс. Курорт не пользуется бешеной популярностью у туристов, поэтому там обычно малолюдно.

На острове Дженнифер Лопес попала в объектив папарацци. Репортеры запечатлели, как вокалистка занимается сапсерфингом. Снимки артистки с курорта моментально распространились в Сети. Злопыхатели заметили на бедрах Лопес целлюлит. За время отдыха звезда набрала лишние килограммы.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Автор: 17 января 2021, 08:07 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Лопес рассказала о борьбе с собой во время пандемии: Перестала видеть смысл

комментарии

Ответить:

Татьяна
Ответить
Такая интересная предыстория их отношений и такое банальное их окончание. Жаль. Наверное, всем известно то, что когда ему было лет двадцать, он был обычным никому не известным парнем, , у него спросили, с кем бы он хотел пойти на свидание и он ответил : С Дженнифер Лопес. И с уверенностью сказал, что это обязательно состоится. И спустя много лет можно было наблюдать , как они счастливы вместе, какие они красивые, как подружились их дети , как они все вместе проводили время. Все было прекрасно. Видимо, это инициатива Дженнифер.
1

Популярные темы форума

Политика

Кудрин предупредил россиян о третьей волне коронавируса: Расслабиться не удастся
МВД Белоруссии ответило на сообщения о создании лагеря для оппозиционеров
Политолог Рар заявил о вероятности революции в Белоруссии при Байдене
Политолог Макаркин: После захвата Капитолия Трамп стал "токсичной" фигурой

Шоу-бизнес

"Не досмотрела сериал": известный блогер родила от пасынка после многолетнего бесплодия
"Отговаривала делать КТ": близкие Грачевского обвинили в его смерти врача
"Никогда не узнала бы!": изменившуюся Дарью Мороз приняли за Леди Гагу
Состояние средней тяжести: врачи спасают вдову Этуша с пораженными коронавирусом легкими

Проишествия

"Вести" рассказали о подготовке аспиранта МГУ к погромам
Адвокат Екатерина Гордон сообщила о похищении Марины Чайки
Блогер Варламов раскрыл подробности своего задержания в Южном Судане: Камера с осиными гнездами
Убивший аспирантку историк Соколов решил обжаловать приговор

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

Грибулина выступила с речью о разделе имущества покойного Грачевского

Знаменитость громко высказалась о наследстве кинорежиссера
Шоу-бизнес

Странное фото Шаляпина с умершем в психушке отцом вызвало оторопь

Идею артиста раскритиковали

Шоу-бизнес

"Боль просто дикая!": Стало известно о жутких мучениях усопшего Грачевского

Перед смертью мужчина страдал
Шоу-бизнес

Страшная сила: Бузова с "гнездом", седовласая Лорак и другие пугающие преображения звезд

Популярные красотки решились на кардинальные изменения

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 18 января 2021 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 15 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 14 января 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Будем драться без правил": Плющенко принял вызов хореографа Тутберидзе на дуэль
Рукоблудника Дзюбу предложили выдвинуть в президенты России
Тарасова отказалась признавать Плющенко тренером после скандала с особняками
"Я лежал в реанимации": Плющенко рассказал о тяжелой болезни

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+