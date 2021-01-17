Пережившая крах грез Лопес сделала неожиданное заявление: Надо поставить на паузу наши отношения

Минувшим летом вокалистка собиралась отправиться под венец. Дженнифер Лопес хотела официально оформить отношения с 45-летним экс-бейсболистом Алексом Родригесом.
Торжество планировали провести в Италии. Артистка и спортсмен мечтали о пышном празднике. К сожалению, пандемия коронавирусной инфекции не позволила влюбленным воплотить грезы в жизнь. Лопес пришлось отменить церемонию. Дженнифер была огорчена происходящим.
Впрочем, горевала знаменитость недолго – в свежем интервью она заявила, что все сложилось в итоге как нельзя лучше. Теперь Дженнифер не уверена, нужна ли ей свадьба.
"Я поняла, что нам надо поставить на паузу наши отношения", – сказала Лопес.
Отметим, что несостоявшиеся молодожены не так давно вместе отправились на карибские острова Теркс. Курорт не пользуется бешеной популярностью у туристов, поэтому там обычно малолюдно.
На острове Дженнифер Лопес попала в объектив папарацци. Репортеры запечатлели, как вокалистка занимается сапсерфингом. Снимки артистки с курорта моментально распространились в Сети. Злопыхатели заметили на бедрах Лопес целлюлит. За время отдыха звезда набрала лишние килограммы.
Популярные темы форума
Вы старая дева - вам сюда
а как вы относитесь к тем, кто никогда не был замужем
Вы старая дева - вам сюда, часть вторая.
Кто из родителей должен мыть ребёнка в ванне?
Дети играют в карты на раздевание, как отучить.
Душ
Бабы в носках
Судба Старых Дев - копировать родителей !!!
Почему показывают по телевидению Бари Алибасова и его женщин?
Поломана психика