Снимаешь с себя кожу: Газманов показал наслаждение болью

Сын певца Олега Газманов разоткровенничался на тему любовных отношений. Он впервые открыл поклонникам подробности о болезненном расставании с любимой.

Родион Газманов рассказал, что ему не везет с девушками. Он не раз терпел неудачи на любовном фронте, но никогда об этом не рассказывал. И вот артист разоткровенничался и рассказал о несчастной любви.

39-летний музыкант к своему возрасту так еще и не женился, у него нет детей. Но к своим многократным расставаниям с возлюбленными относится не только с негативом. Родион Газманов извлекает из этого пользу. По словам ведущего, после шторма в отношениях он пишет отличные песни.

"Самые лучшие свои песни я писал после расставаний. Это и "Гравитация", и "Парами", и некоторые из последних композиций тоже", – рассказал Родион Газманов в своем "Инстаграм".

Музыкант признался, что после расставаний он начинает чувствовать остро все свои переживания, и это в итоге выливается в творчество. Ты будто снимаешь с себя кожу. Восприятие мира в такие периоды меняется, происходит даже потеря веса.

Родио Газманов объяснил, что для него это своего рода творческий допинг, и пока лучше этой боли он не встречал в жизни.