"Талантливый и работоспособный": Газманов облизал Моргенштерна с головы до ног

Музыкант Родион Газманов в своем "Инстаграм" заявил, что поддерживает идею Моргенштерна поехать на "Евровиление". Ранее Иосиф Пригожин тоже выразил уверенность, что Алишера ждет успех.
Напомним, на конкурс от России должна была ехать музыкальная группа Little Big. Однако из-за эпидемии коронавируса конкурс отложили на неопределенный срок, и списки участников пересмотрели. Несмотря на это группа все равно стала рекордно популярной.
"Алишер <...> может показать на "Евровидении" кузькину мать (Алишер, если поедешь, надевай ботинки покрепче!) и порвать там всех в тряпки", – написал Родион Газманов.
Также музыкант назвал его талантливым и работоспособным, а конкурс "Евровидение" – шоу фриков, куда Моргенштерну и дорога.
Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на идею Родиона Газманова. Кто-то предположил, что Алишел будет только позорить страну, и ему не место на международной арене.
Ранее музыкальный критик Сергей Соседов выразил уверенность, что целевая аудитория Моргенштерна – незрелые подростки, поэтому на "Евровидении" ему ловить нечего.
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