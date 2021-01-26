"За слова надо отвечать": Рудковская сорвалась на подруг Бузовой

Яна Рудковская заявила, что у присутствующих на празднике все хорошо со слухом и зрением. "Мы старые битые солдаты. Я дожила до такого возраста, когда могу говорить только правду. За слова надо отвечать", – заявила жена фигуриста Евгения Плющенко.
Она призвала думать, о чем говоришь. Яна Рудковская объяснила, что собравшиеся на именинах Ольги Бузовой знаменитости очень многое сделали в жизни. Досталось от продюсера и еще одной девушке, произносившей ранее поздравления.
Подруга артистки заявила, что пришедшие не будут желать Ольге Бузовой детей. Яну Рудковскую эти слова вывели из себя. "Я буду желать детей. Вы, пожалуйста, говорите только за себя. Поэтому ты меня поняла. Никогда тебе шоу-бизнес льстить не будет", – добавила светская львица.
Ольга Бузова ответила Яне Рудковской. "Это так круто, что вы живые все. Меня с каждым гостем что-то связывает", – произнесла звезда.
Напомним, 20 января Ольге Бузовой исполнилось 35 лет. По этому случаю она закатила грандиозную вечеринку. Вскоре знаменитость заявила, что рассталась с рэпером Давой – Давидом Манукяном. Ведущая заявила, что возлюбленный поднимал на нее руку, оскорблял и изменял.
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