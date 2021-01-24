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"Это все из-за нее самой": бьющуюся за честь оклеветанного сына Рудковскую разнесли

Яна Рудковская. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/globallookpress.com
Яна Рудковская рассказала о медицинской экспертизе наследника. В ближайшее время Саше Плющенко предстоит неприятная процедура.
прочитано 759 раз

Мальчику назначили судебно-психиатрическую экспертизу. Она пройдет в рамках судебного дела, инициированного родителями мальчика против журналистов, которые оболгали ребенка, приписав ему тяжелое заболевание.

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Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Яна Рудковская отметила, что они пойдут на экспертизу ради того, чтобы эти люди понесли самые суровые наказания. "Я готова даже на эти унижения, чтобы добиться справедливости", – заявила продюсер.

Она объяснила, что в любом уголовном деле, когда рассматриваются подобные вопросы, назначается медицинская экспертиза, поскольку судья должен понимать, что ребенка оклеветали. Продюсер добавила, что "весь мир понимает, что это бред", но она готова идти до конца за честь ребенка.

Отметим, что многие россияне встали в скандале на сторону Яны Рудковской. Они возмущены тем, как СМИ оклеветали мальчика. Но нашлись и те, кто считает, что продюсер сама виновата в том, что выставляет жизнь своей семьи напоказ, тем самым привлекая излишнее внимание прессы. "Это все из-за нее самой", "Очень любит публичность, хлебом не корми. Никто бы и не знал ее сына – вообще", – высказались пользователи Сети.

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Автор: 24 января 2021, 17:57 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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Сын Плющенко на льду довел зрителей до слез

комментарии

Ответить:

Гость
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Молодящаяся баба.дешевка.готовая для СВОЕГО пиара сделать все,что хочешь,лиж бы ее показалиТо.что родители издеваются над ребенком,задавшись целью-сделать из ребенка только чемпиона и толькоЭтот навязчивый фанатизм не проходит мимо психики ребенка- эти изнурительные тренировки.это постоянное хождение с ним и под камеры на увеселительные мероприятиягде она в позе"королевы"сидит.а ребенок стоит около нее То,что мальчика имеет место быть депрессия и пропали яркие краски жизни-это и годать не надо Родители-пиарщики и <цензура>.готовые ради своего бесконечного пиара-использовать малыша И этоправда
Гость
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у мальчика напрочь отсутствует артистизм, просто зазубренные движения. все движения, как плохо складывающегося перочинного ножика...ясно и понятно, что это не его стезя..., бедолага, этот тернистый путь ему выбрали самовлюбленные нарциссы-родители.... очень жаль мальчика, а психика у него давно сломана.....
ВАСЬЯ
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Плохо подбирали суррогатку. Вот и результат. Мальчик дебил.
Гость
Ответить
Эта мразь рудковская сама сумашедшая и дети ее тоже идиоты и сумашедшие, дура набитая все ей бы судится , идиотка страшная
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