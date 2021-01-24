"Это все из-за нее самой": бьющуюся за честь оклеветанного сына Рудковскую разнесли

Мальчику назначили судебно-психиатрическую экспертизу. Она пройдет в рамках судебного дела, инициированного родителями мальчика против журналистов, которые оболгали ребенка, приписав ему тяжелое заболевание.
Яна Рудковская отметила, что они пойдут на экспертизу ради того, чтобы эти люди понесли самые суровые наказания. "Я готова даже на эти унижения, чтобы добиться справедливости", – заявила продюсер.
Она объяснила, что в любом уголовном деле, когда рассматриваются подобные вопросы, назначается медицинская экспертиза, поскольку судья должен понимать, что ребенка оклеветали. Продюсер добавила, что "весь мир понимает, что это бред", но она готова идти до конца за честь ребенка.
Отметим, что многие россияне встали в скандале на сторону Яны Рудковской. Они возмущены тем, как СМИ оклеветали мальчика. Но нашлись и те, кто считает, что продюсер сама виновата в том, что выставляет жизнь своей семьи напоказ, тем самым привлекая излишнее внимание прессы. "Это все из-за нее самой", "Очень любит публичность, хлебом не корми. Никто бы и не знал ее сына – вообще", – высказались пользователи Сети.
Популярные темы форума
Навальный - герой?
Битва мегер
Стала встречаться с бездомным
Ната и Мишель когда успокоятся?
Дворец Путина
Со мной флиртует женатый
Мишель и Ната - две собачьи ГОВЁЁШКИ!!!
Новым девам сюда
"Давай поженимся" - пора закрыть?
Привет, козлы и козы