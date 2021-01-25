Харламов раздавлен внезапной смертью Шаляпина

В личном блоге артист выразил соболезнования семье и вспомнил, каким талантливым и незаурядным был его коллега. По словам резидента Comedy Club, Александр Шаляпин был молодым и перспективным автором. "Не зря говорят, что смех продлевает жизнь тем, кто смеется, и укорачивает тем, кто смешит", – написал Гарик Харламов.
По словам юмориста, они были знакомы. Артист сожалеет о том, что молодой человек решил уйти из жизни сам. "Светлая память", – добавил актер.
Напомним, ранее утром появилась информация о том, что участник шоу на ТНТ найден мертвым в своей квартире на Хорошевском шоссе. Тело обнаружила супруга Александра Шаляпина около четырех утра, она же и вызвала скорую, однако медики уже ничем не могли помочь.
Директор подтвердила информацию о смерти артиста. Как отметила женщина, последнее время они почти не общались. Комик был в депрессии и лечился от алкогольной зависимости. В прошлый четверг он вернулся домой, но не справился со стрессом.
Александр Шаляпин участвовал в Stand Up Show на канале ТНТ, а также выступал в КВН и в шоу пародий "Большая разница" на "Первом канале". Есть у актера и работы в кино, например, он появился в таких фильмах, как "Бумер. Фильм второй", "Мужские каникулы", “Глухарь-2”, “Женщины против мужчин”, а также в некоторых сериалах.
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