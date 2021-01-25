"Да, это правда": директор подтвердила жуткое самоубийство Шаляпина

Ранее сообщалось, что популярный стендап-комик Александр Шаляпин найден мертвым в своей квартире. Его тело обнаружила супруга сегодня около четырех утра.



Артист жил на Хорошевском шоссе. Приехавшие медики констатировали смерть. Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.

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Недавно появился комментарий от директора комика Марии Малякиной. Она подтвердила версию о самоубийстве Александра Шаляпина. "Да, это правда. Он находился в депрессии", – сообщила она. Также менеджер рассказала, что они давно не общались. "Последнее время он был на реабилитации, лечился от алкоголизма. Вышел в четверг, приехал домой и не оправился! У нас были подтверждённые концерты на февраль", – отметила Малякина.

Супруга артиста поделилась: последние 20 лет у Шаляпина были проблемы с алкоголем. Он долгое время лечился в Белгороде, а в столицу вернулся лишь пару дней назад.

Напомним, Александр Шаляпин родился в Люберцах в 1979 году. Он был популярным участником Stand Up Show на канале "ТНТ", а в прошлом выступал в КВН и в шоу пародий "Большая разница" на "Первом канале".

Также Александр играл в различных спектаклях и имеет за плечами достаточно солидную фильмографию. Актер сыграл в таких фильмах, как: "Бумер. Фильм второй", "Мужские каникулы", “Глухарь-2”, “Женщины против мужчин”, а также в некоторых сериалах.

