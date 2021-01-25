"Услышали очень громкий женский крик": всплыли странные подробности смерти Шаляпина

Сосед скончавшегося комика Александра Шаляпина рассказал о том, что знал об артисте. По словам мужчины, знаменитость нередко видели нетрезвым.



Сосед актера сообщил, что среди ночи его разбудил громкий крик. Когда мужчина выбежал из квартиры, в парадной была жена Александра Шаляпина с неизвестным мужчиной. От помощи они отказались, но и не объяснили причины шума.



"Услышали очень громкий крик, женский. Я оделся, вышел в коридор, смотрю – супруга его. И то ли сосед, то ли друг", – поделился жилец дома. Мужчина слышал, что они по телефону уже вызывают полицию. Затем пара спустилась вниз, а разбуженный сосед вернулся в свою квартиру.

Мужчина подумал, что произошла бытовая семейная ссора. "Думал, ну, бывает – может, поругались", – рассказал сосед комика. Хоть пересекался с жильцами покойный редко, запомнили его как человека, который не гнушался злоупотреблять алкоголем.

Сосед предположил, что Александр Шаляпин мог перед смертью страдать из-за отсутствия приглашений на съемки. "Может, и с коронавирусом связано… И предыдущие жильцы отмечали, что часто переживает, часто бывает в нетрезвом состоянии", – отметил сосед артиста.

Тело Александра Шаляпина ночью 25 января обнаружила дома жена. Известно, что комик в последнее время проходил курс реабилитации от алкогольной зависимости.

