Сбежавшего в Швейцарию Шепелева разнесли за несерьезное отношение к Фриске

Дмитрий Шепелев возмутил поклонников Жанны Фриске откровениями. Он вспомнил о "настойчивой барышне" из прошлого.

Телеведущий рассказал в своем инстаграм-аккаунте, что десять лет назад сбежал из Москвы "от одной милой, но очень настойчивой барышни" в Церматт (Швейцария), чтобы "вдоволь оттянуться в горах с друзьями".

Вернувшись в марте, Дмитрий Шепелев вскоре снова улетел. "Куда, не помню, кажется, опять на свидание", – поделился шоумен. Далее ведущий сообщил, что в этот же день, но уже в 2021 году он спешит поскорее закончить дела для того, чтобы с любимой и двумя детьми сесть перед экраном и насладиться дома семейным кино.

"В планах пока только летний отпуск на море", – порассуждал об изменениях в своей жизни Дмитрий Шепелев. Некоторые фолловеры вспомнили, что именно в 2011-м начались отношения телеведущего с покойной певицей Жанной Фриске. А уже весной 2013-го у знаменитостей родился сын Платон.

Интернет-пользователи атаковали соцсети Дмитрия Шепелева вопросами о подозрительном сходстве временных рамок его рассказа о "настойчивой барышне" с моментом начала отношений с Фриске. Неужели вначале он относился к ней настолько несерьезно? "Вот же интриган, сейчас все гадают сидят: от кого же вы бегали весь 2011 год", "Прозвучало мерзко: я убежал от Жанны, а сейчас не убежал", – высказались подписчики.

Напомним, Дмитрий Шепелев давно счастлив в отношениях с другой женщиной, и все же ему постоянно напоминают о скончавшейся Жанне Фриске. Впрочем, телеведущий почти никогда не отвечает на комментарии в своем микроблоге. Ведь там очень часто выступают противники, критикующие его за отказ общаться с семьей Фриске и показывать сына Платона родным по материнской линии.