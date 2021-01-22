Взволнованный Шепелев сообщил о неожиданном открытии

Дмитрий Шепелев в личном блоге рассказал, что ему подарили ДНК-тест, с помощью которого можно узнать, откуда родом его предки. По словам артиста, он не ожидал таких результатов.

Как отметил телеведущий, в его семье существует легенда, согласно которой у них в роду присутствует турецкая кровь. По преданию пра-пра-прадед звезды участвовал в Русско-турецкой войне и привез себе супругу из арабской страны. "Ну а что? Брови, борода – чисто Таркан", – иронизирует знаменитость.

Однако результаты теста Дмитрия Шепелева слегка разочаровали. Если верить данным экспертизы, то 89 процентов родни артиста – это белорусы, русские и украинцы. Впрочем, сомнений в этом у знаменитости не было, жаль только, что легенда о турецких предках не подтвердилась.

Также, если верить ДНК-тесту, Дмитрий Шепелев – потомок охотников, приручивших лошадей, и женщин с Закавказья. Помимо этого экспертиза нашла у шоумена 57 родственников. Этому открытию телеведущий явно не обрадовался.

Напомним, ранее появились слухи о том, что артист планирует продать долю сына Платона в квартире Жанны Фриске. Отец покойной певицы заявил, что не позволит Дмитрию Шепелеву ничего делать с недвижимостью, которая даже не имеет к нему отношения. Также Владимир Фриске отметил, что у него до сих пор нет связи с внуком, однако он сделает все, чтобы сохранить для мальчика квартиру матери в первозданном виде.