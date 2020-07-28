Сильно изменившаяся Мария Максакова: Руки прочь от моей любви!

Мария Максакова на днях отметила день рождения. К важной дате оперная дива подошла в великолепной форме. А еще она наконец наладила отношения с матерью и бывшим мужем.

В честь дня рождения Мария Максакова представила новую песню "Руки прочь от моей любви!", которую записала в эстрадном жанре. Снимала клип артистка в солнечной Одессе. "Мы пошли путем миллионера из трущоб: сняли все практически на два айфона. Нам повезло с погодой: было ветрено, но тепло. Работу закончили быстро. Песня, которую я немного изменила под себя, очень талантливо написана Сергеем Жоровым и Александром Матиенко", – рассказала певица.

День рождения именинница отпраздновала в ресторане в компании близких друзей. Поздравила Марию и мать, легендарная артистка Людмила Максакова. Родственницам наконец удалось наладить отношения. "Теперь все проблемы остались в прошлом. Мама сказала мне: "Концепция изменилась", – сообщила Мария.

Сумела найти общий язык Максакова и с бывшим мужем Владимиром Тюриным, от которого родила сына Илью и дочь Людмилу. Кстати, с ними Мария общается по видеосвязи и "Вотсапп". "Илья меня очень порадовал: он сдал IQ-тест на 145 баллов, а значит входит в 0,2% человечества. Сын похудел, сейчас просто красавец. Люся – такая тургеневская девушка с аристократичной внешностью и пробивным характером", – похвасталась именинница.

В последнее время Мария Максакова демонстрирует великолепную форму. Артистка смело снимается в одном купальнике. "Так получилось, что я начала писать песни, снимать клипы. А там, как вы понимаете, с лишним весом никак. Надо бегать, танцевать, двигаться", – объяснила артистка.

После того, как умер ее муж Денис Вороненков, Мария Максакова не испытывает недостатка мужского внимания. У певицы есть постоянные поклонники. "Было бы глупо, если бы у меня их совсем не было. Мне надо влюбиться самой. А просто отвечать на чьи-то чувства – не знаю..." – призналась Мария Максакова.