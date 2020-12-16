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Шоу-бизнес

"Играют по каким-то "братским" правилам": печально известную квартиру Максаковой арестовали

Мария Максакова. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Мария Максакова около года судилась с бывшим мужем за квартиру на Краснопресненской набережной. За Далхата Халаева певица вышла почти сразу после убийства Дениса Вороненкова, чем шокировала общественность. Отношения пары продлились недолго и оставили в памяти женщины не самые приятные воспоминания.
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Почти сразу после свадьбы Мария оформила на супруга роскошные апартаменты в центре Москвы, а тот переписал их на некого Мурата Мержоева, который оказался мошенником. Когда артистка осознала, что натворила, обратилась в суд, недавно последняя кассационная инстанция подтвердила незаконность сделки.

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Недвижимость уже в ближайшее время должна была вернуться к владелице, но все оказалось не так просто. Выяснилось, что на квартиру Марии Максаковой наложили арест. По словам звезды, Мержоев подал иск в Ингушетии, согласно которому артистка теперь выступает соответчицей по делу о взыскании долгов с бывшего мужа. При этом стоит напомнить, что суд признал брак Максаковой и Халаева недействительным – решение вступило в силу больше месяца назад.

Как отметила певица, адвокаты уже направили в суд документы, подтверждающие ее непричастность к делам бывшего супруга. "Но, похоже, там играют по каким-то своим, "братским", правилам", – возмущается Мария Максакова.

Самостоятельно разбираться с делом певица не поедет, на следующей неделе в Ингушетию вылетит ее адвокат. По словам артистки, она так и не смогла понять, почему разбирательство происходит в республике, ведь по закону вопрос должны рассматривать по месту прописки истца, то есть в Нальчике.

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Автор: 16 декабря 2020, 13:55 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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Максакова побила артистов в театре

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