"Играют по каким-то "братским" правилам": печально известную квартиру Максаковой арестовали

Почти сразу после свадьбы Мария оформила на супруга роскошные апартаменты в центре Москвы, а тот переписал их на некого Мурата Мержоева, который оказался мошенником. Когда артистка осознала, что натворила, обратилась в суд, недавно последняя кассационная инстанция подтвердила незаконность сделки.
Недвижимость уже в ближайшее время должна была вернуться к владелице, но все оказалось не так просто. Выяснилось, что на квартиру Марии Максаковой наложили арест. По словам звезды, Мержоев подал иск в Ингушетии, согласно которому артистка теперь выступает соответчицей по делу о взыскании долгов с бывшего мужа. При этом стоит напомнить, что суд признал брак Максаковой и Халаева недействительным – решение вступило в силу больше месяца назад.
Как отметила певица, адвокаты уже направили в суд документы, подтверждающие ее непричастность к делам бывшего супруга. "Но, похоже, там играют по каким-то своим, "братским", правилам", – возмущается Мария Максакова.
Самостоятельно разбираться с делом певица не поедет, на следующей неделе в Ингушетию вылетит ее адвокат. По словам артистки, она так и не смогла понять, почему разбирательство происходит в республике, ведь по закону вопрос должны рассматривать по месту прописки истца, то есть в Нальчике.
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