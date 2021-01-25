"Можно только в туалет": переломанная Кудрявцева с клюкой шокировала россиян

Оказалось, что звезда лечится в домашних условиях. За ней трепетно ухаживает ее супруг Игорь Макаров. "Чувствую себя нормально, но какое-то время придется полежать", – сообщила Кудрявцева. "Не могу сказать, что я свежа как майская роза. Подписала бумагу, что отказываюсь от госпитализации, мне лежать проще в квартире. Вставать можно только в туалет, я это делаю с помощью трости", – призналась она.
Также Лера отметила, что иногда приходит ее сестра. Она навещает ведущую и помогает с дочкой, так как девочке пока не очень просто. "Меня транспортировали в московскую квартиру. Дочь пока не понимает, что мама не может встать: она прыгает рядом, скачет", – рассказала Кудрявцева.
Напомним, травму ведущая получила, когда полезла на чердак в своем загородном доме. По ее словам, лестница выдвигается хитрым способом, а сам чердак закрывается на специальный крюк, который сломался. "Меня просто перевернуло – ноги полетели вперед. Мне казалось, что я летела минут десять. Упала на спину, стукнулась головой. У меня еще сотрясение", – поделилась шокирующими подробностями Лера Кудрявцева.
Шум напугал маленькую Машу, она начала плакать. "Упала на ручку дочки, которая стояла рядом. Дочь кричит, а я лежу на спине. Дышать не могла, дома никого не было. Думала, что все", – отметила ведущая. Она пролежала на спине около часа, потом домой вернулся ее муж. "Врачи говорят, что постельный режим – три недели", – завершила свой рассказ теледива.
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