"Можно только в туалет": переломанная Кудрявцева с клюкой шокировала россиян

Несколько дней назад Лера Кудрявцева поделилась с поклонниками радостной новостью: она почти оправилась от коронавируса и чувствует себя лучше. Однако впереди ее ждала новая неприятность: ведущая попала в больницу. Врачи диагностировали ей перелом крестца. Накануне вечером в программе "Звезды сошлись" Лера рассказала о своем самочувствии.

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