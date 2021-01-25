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"Можно только в туалет": переломанная Кудрявцева с клюкой шокировала россиян

Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Несколько дней назад Лера Кудрявцева поделилась с поклонниками радостной новостью: она почти оправилась от коронавируса и чувствует себя лучше. Однако впереди ее ждала новая неприятность: ведущая попала в больницу. Врачи диагностировали ей перелом крестца. Накануне вечером в программе "Звезды сошлись" Лера рассказала о своем самочувствии.
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Оказалось, что звезда лечится в домашних условиях. За ней трепетно ухаживает ее супруг Игорь Макаров. "Чувствую себя нормально, но какое-то время придется полежать", – сообщила Кудрявцева. "Не могу сказать, что я свежа как майская роза. Подписала бумагу, что отказываюсь от госпитализации, мне лежать проще в квартире. Вставать можно только в туалет, я это делаю с помощью трости", – призналась она.

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Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Также Лера отметила, что иногда приходит ее сестра. Она навещает ведущую и помогает с дочкой, так как девочке пока не очень просто. "Меня транспортировали в московскую квартиру. Дочь пока не понимает, что мама не может встать: она прыгает рядом, скачет", – рассказала Кудрявцева.

Напомним, травму ведущая получила, когда полезла на чердак в своем загородном доме. По ее словам, лестница выдвигается хитрым способом, а сам чердак закрывается на специальный крюк, который сломался. "Меня просто перевернуло – ноги полетели вперед. Мне казалось, что я летела минут десять. Упала на спину, стукнулась головой. У меня еще сотрясение", – поделилась шокирующими подробностями Лера Кудрявцева.

Шум напугал маленькую Машу, она начала плакать. "Упала на ручку дочки, которая стояла рядом. Дочь кричит, а я лежу на спине. Дышать не могла, дома никого не было. Думала, что все", – отметила ведущая. Она пролежала на спине около часа, потом домой вернулся ее муж. "Врачи говорят, что постельный режим – три недели", – завершила свой рассказ теледива.

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Автор: 25 января 2021, 08:36 Источник: "НТВ" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Лера Кудрявцева

комментарии

Ответить:

ВАСЬЯ
Ответить
А говорили,что бога нет. Слава тебе Господи, что хоть немного эта мерзкая пошлая рожа не будет мелькать на ТВ. Давай дорогой не останавливайся, там ещё Катя Стриженова есть, Роза Забитая, Лариса Гузеева. Ломать и ломать ноги...
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