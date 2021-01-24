"Снова в наркологичке": Джиган шокировал поклонников

Известно, что Джиган вместе со своей семьей уже несколько дней подряд отдыхает на Мальдивских островах. Похоже, что рэпер снова пустился во все тяжкие и перестал появляться в социальных сетях.
Фанаты сразу же устроили бунт и отправились на поиски солиста. "Расследованию" сопутствовали самые страшные обстоятельства: ни Денис, ни его жена Оксана Самойлова долгое время не выходили на связь с пользователями и не выкладывали совместные фотографии.
"Почему молчишь? Снова в наркологичке? Не дай Бог!", – тревожились комментаторы.
Однако накануне звездная супруга все же не смогла продержаться длительный период без общения с подписчиками. Оксана объяснила, что им "было не до этого". Семейка Джигана наслаждалась всеми благами райского курорта.
Чуть позже и сам Денис объявился. Музыкант обнародовал трогательный снимок на своей странице и рассказал о трудоемком процессе подготовки к фотосессии. Напомним, ранее звезды проводили время в компании Анастасии Решетовой, Тимати, Егора Крида и Вали Карнавал.
Оксана Самойлова отмечала, что их дети были счастливы познакомиться с яркими представителями российского шоу-бизнеса. Средняя дочь Лея грезила встречей с рэпером Моргенштерном. Влиятельные родители исполнили и эту мечту девочки.
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