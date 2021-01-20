"Больше не буду": Самойлова поддержала отказавшуюся от мяса шестилетнюю дочь

Уже две недели Оксана Самойлова и супруг отдыхают с детьми в Дубае. Бизнесвумен с радостью делится яркими фотографиями с Джиганом, а также новостями о четырех наследниках. Сегодня маленькая дочка пары смогла удивить всех.

Девочка заявила родителям, что больше не будет есть мясо. Оксана не стала бороться с решением девочки и поддержала ее. Она считает, что, если не отговаривать Лею, то к вечеру она снова вернется к привычному образу питания.

"Сегодня случился исторический момент – Лея заявила, что она вегетарианка. Как ты дошла до этого, Лея?" – спросила любящая мама у дочери на видео. Лея просто и лаконично объяснила свое решение: "Я больше не буду есть мясо, потому что оно состоит из животных", – заявила девочка. Как будет развиваться эта история дальше – остается только гадать.

Напомним, Оксана Самойлова крайне трепетно относится к своим детям и посвящает им все свободное время. В начале года она опубликовала кадры, на которых ее младший сын Давид делает первые шаги. "Вы тоже должны увидеть это. Первые шаги Давидика", – написала супруга Джигана. Она подчеркнула, что кадры не были постановочными, все вышло совершенно случайно, но очень удачно. Модель опубликовала настоящее видео с реальными эмоциями. По словам Оксаны, семья так громко радовалась, что напугала ребенка: малыш расплакался.

Воспитание детей дается модели непросто. Она не скрывает, что ей помогают две няни: одна следит за младшим Давидом, а вторая за Леей. Старшие дочери также стараются поддерживать маму.

