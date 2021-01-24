Шокированные родственники отговаривают Федосееву-Шукшину от воссоединения с Алибасовым из-за имущества

82-летняя актриса удивила близких своим неожиданным решением. Она вязалась с адвокатом Юлией Вербицкой и заявила, что намерена отменить развод с Бари Алибасовым. А затем передала трубку продюсеру, который находился рядом. Он в свою очередь сказал, что хочет отказаться от апелляции по поводу квартиры в Новой Москве. В итоге пара попросила правозащитницу подготовить два новых документа в суд.

Стоит напомнить, что в конце прошлого года мировой суд развел Лидию Федосееву-Шукшину с Бари Алибасовым. Но решение еще не вступило в законную силу. Кроме того, актриса с помощью своего юриста сумела выиграть суд по поводу однокомнатной квартиры в Новой Москве.

12 января Лидия Федосеева-Шукшина вернулась от супруга в свою квартиру на улице Бочкова в столице. С того дня Бари Алибасов перестал выходить на связь. Звезда переживала, беспокоилась о его состоянии, рвалась к нему приехать. Однако ее отговорили. Теперь же намерения пожилой актрисы очень смущают наследников Бари Алибасова.

По версии окружения Лидии Федосеевой-Шукшиной, после ее визита к шоумену приехал Сергей Моцарь и возмутился новостям: как отозвать апелляцию? Ведь тогда квартира в Новой Москве уйдет из рук. Приехал и сын Бари Алибасова с претензией: что значит отец передумал разводиться?

Пока решение суда о разводе не вступило в силу, Лидия Федосеева-Шукшина все еще законная супруга и потенциальная наследница Бари Алибасова. Даже при наличии завещание она имеет обязательную долю в наследстве, не менее одной четвертой. Если же завещания нет, и того больше – половину. Это не может не беспокоить сына продюсера.

Ранее стало известно, что Бари Алибасов снова в больнице. По сообщениям СМИ, основатель группы "На-на" в новогодние праздники употреблял чересчур много алкоголя, и у него возникли проблемы со здоровьем.