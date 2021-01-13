Близкий друг Фриске вскрыл подноготную Шепелева: Говорить о порядочности не приходится

По слухам, телеведущей хочет выставить на торги часть апартаментов в Шмитовском проезде за 15 миллионов рублей. Жилье артистка приобрела задолго до встречи с журналистом. По словам Влада Лисовца, который близко общался с певицей, она делала квартиру полностью под себя – разрабатывала дизайн и подбирала мебель.
Стилист считает, что Дмитрий Шепелев не вправе распоряжаться имуществом покойной супруги, так как это порочит ее память. По мнению знаменитости, решить, что делать с квартирой, может только сын Жанны Фриске, так как он – родная кровь, в отличие от вдовца.
Влад Лисовец отметил, что желание продать наследство покойной жены показывает Дмитрия Шепелева с невыгодной стороны. Журналист не имеет права зарабатывать на том, что было приобретено еще задолго до его появления в жизни певицы.
"На самом деле, говорить о порядочности не приходится. Я бы не заикался о таких вещах", – считает стилист.
Напомним, ранее отец Жанны Фриске заявил, что не позволит никому войти в квартиру до совершеннолетия единственного внука. По словам Владимира, он сохранил апартаменты в том виде, в каком они были при жизни его дочери.
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