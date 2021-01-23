"Пиар в виде мордобития": Сябитова разгромила Бузову и Манукяна

Роза Сябитова считает себя экспертом в семейных делах и специалистом в области пиара. Женщина любит оценивать чужие отношения и давать характеристики бракам знаменитостей. Разлад Ольги Бузовой и рэпера Давы в последнее время стал одним из самых нашумевших любовных скандалов. Роза Сябитова проанализировала ситуацию и выдала публичное мнение об этом эмоциональном расставании.
По словам популярной свахи, ни о какой любви в этом случае речи не идет: романтическая связь Ольги Бузовой и рэпера Давы, а также ее разрыв – лишь повод завоевать большую популярность и славу. "Говорить о том, что они поженились, честное слово, смешно. Даже обсуждать не хочется, не хочется выглядеть идиотом. Если они не женаты, то, что они поругались – черный пиар в виде мордобития.", – выразилась ведущая шоу "Давай поженимся".
Роза Сябитова убеждена – эмоциональное расставание пары стало отличным поводом для обсуждений потому, что российская публика любит перетирать скандалы с изменами и рукоприкладством. Ольга Бузова, как считает сваха, в статусе жены могла бы перестать волновать поклонников, так что история со скандальным разрывом отношений прекрасно повлияет на общественный интерес к ее пероне.
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