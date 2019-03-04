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Март 4, 2019
просмотры: 123

Постаревшая на 20 лет Бузова появилась в Кремле

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Оказалось, с легендарным балетом ее многое связывает. "Я помню, как в 14 лет был стажером в лагере, в котором впервые и увидела Todes, – рассказала певица. – Страшно сказать, что с тех пор прошло уже почти 20 лет, что я на целых 20 лет стала старше. И тогда, конечно, я подумать не могла, что когда-то буду выступать с этим коллективом на одной сцене в Кремле".

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