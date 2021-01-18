"Отпугнуть всех": внучка Кончаловского обнародовала интимные снимки

Мария – дочь режиссера Егора Кончаловского и внучка Андрея Кончаловского. Сегодня 22-х летняя девушка достаточно популярна в Сети. На ее страницу в "Инстаграм" подписаны практически 30 тысяч человек.



Поклонники Михалковой-Кончаловской привыкли видеть ее в нежных образах с легким, дневным макияжем на лице. На этот раз она сумела поразить всех: последняя фотосессия получилась крайне дерзкой и вызывающей. Некоторые пользователи даже не узнали звездную наследницу.

Для образа было выбрано темное помещение, достаточно мрачный макияж с акцентом на глаза, модные ботинки на толстой подошве, рваные колготки в сетку и кружевное боди с корсетом. Девушка выложила три снимка, на двух из которых предстала с обнаженным верхом. Как оказалось, так Мария решила избавиться от недоброжелателей.

"Внимание! Атака началась", – подписала она и рассказала, что устала от негатива, преподносимого как "личное мнение". "Делюсь серией фото, которые призваны отпугнуть всех, кто тут случайно прибился", – заявила креативная внучка Кончаловского. Девушка рассказала, что ей нравится такая эстетика.

Однако пользователей совершенно не отпугнули фотографии. Напротив, под публикацией нет ни одного "плохого" комментария, сплошные восторги. "Фото очень классные. И не оправдывайтесь ни перед кем. Всё очень красиво и достойно", "Маш! Ты уникальная! Это раздражает убогих и восхищает способных видеть и ценить!", "Стильно! Порода", "Какая фигура! Шик", "Умница и красавица! Хамы, брысь от Марии!", "Очень красивые фотографии! Машенька, Вы прелесть!" – писали они.

