"Оля, проспись!": Бузова рассталась с Манукяном по пьяни

Один из самых известных бывших участников шоу "Дома-2" Рустам Солнцев назвал предполагаемую причину расставания певицы Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна. По его мнению, Оля поторопилась.

Рустам Солнце в беседе с "Дни.ру" предположил, что Ольга Бузова поторопилась в своих решениях о расставании с блогером Давидом Манукяном и еще пожалеет об этом. Шоумен считает, что певица сильно перебрала с алкоголем на своем 35-летии, которое она отмечала в столичном ресторане "Чайка".

Напомним, во время празднования все гости, а среди них были только самые близкие, пошли смотреть салют. В это время происходило еще одно не менее фееричное представление – Ольга ссорилась с Давидом. На видео попали кадры, на которых Бузова грубо толкает Манукяна и уходит. После этого в интернете появилось видео, на котором Ольга Бузова, предположительно, в нетрезвом состоянии, говорит о расставании с возлюбленным и просит поклонников отписаться от него, как это сделала она.

"Пусть сначала проспится после своей пьянки гулянки и после, я так полагаю, не одной бутылки виски, выпитой ею! Ее любимых "височек". А потом пусть трезво оценивает отношения и свои поступки. Я так понимаю, что Давид нормальный мужик, у него все нормально. А вот она... Оля! Проспись! Протрезвей и потом делай выводы. А вообще, пусть она идет на ***( цензура – прим. ред.)", – сказал Солнцев в беседе с "Дни.ру".

Ранее в своем инстаграм-аккаунте поп-дива объявила, что вновь стала свободной девушкой. Она отметила, что Давид Манукян "творит страшные и непонятные вещи". Также в СМИ писали, что Дава мог поднимать на нее руку и оскорблять.