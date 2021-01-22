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Шоу-бизнес

"Не повторяй ошибок": расставшуюся с любовником Бузову призвали уняться

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86
Виктория Боня посоветовала Ольге Бузовой не выносить сор из избы. Модель считает, что певица и Давид Манукян помирятся.

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Телеведущая обратилась к коллеге в своем инстаграм-аккаунте. Она призвала Ольгу Бузову не делать подобных заявлений о личной жизни.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

 Виктория Анатольевна Боня

Виктория Анатольевна Боня модель, телеведущая

"Оль, пожалуйста, дорогая, не повторяй ошибок. Отношения вообще очень сложно найти, завести, и мне кажется, все отношения – это всегда свыше. И сейчас в порыве гнева можно наделать много глупостей", – обратилась Виктория Боня к Ольге Бузовой. Знаменитость считает, что артистке стоит взять паузу.

Модель добавила, что теперь, когда звезда выложила личные переписки с возлюбленным, Давид Манукян может к ней не вернуться. Отметим, проблемы в отношениях пары начались после дня рождения певицы. Два дня назад светская львица Мария Погребняк обнародовала видео, в котором Ольга Бузова отталкивала от себя избранника. После этого влюбленные отписались друг от друга в микроблогах в "Инстаграм".

Затем 35-летняя теледива объявила о разрыве с 27-летним блогером. Также певица призналась, что тяжело переживает из-за этого решения. Стоит отметить, что Ольга Бузова сначала дала понять, что артист совершил неприемлемый для нее поступок. Кроме того, телезвезда попросила при ней больше не упоминать Давида Манукяна. Оказалось, причин для расставания с избранником у знаменитости оказалось много.

Так, в своем микроблоге Ольга Бузова обнародовала переписку с возлюбленным, в которой обвиняет его в рукоприкладстве и неверности. Кроме того, по словам телеведущей, избранник постоянно ее оскорблял.

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Автор: 22 января 2021, 15:32 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любите меня: Бузова отдалась толпе пьяных возбужденных геев без защиты

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Уняться..... Эта мукла только-только разгон берет, сопли собирает, чтобы потом на публику по фейсу своему фотошопному размазывать... Не завидую Даве, влип ....
Гость
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Кукла силиконовая
Гость
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Бузова тупая,невоспитанная она не сможет молчать,для неё сейчас сыграть на этой ситуации в свою пользу ,она уже сейчас открыла подробности с плевками в её сторону и рукоприкладство от дави ,да ещё просит отписываться от дави фанатов,но это уже поперло её, она не привыкла с достоинством выходить из таких ситуаций ,у неё огромное желание как можно больше унизить ,оскорбить и к этому, больше привлечь других ,это у бузовой получается отлично Теперь будет этим жить и искать выгоду только для себя ,слезы и сопли уже наготове Так старается охватить побольше аудиторию,тогда мерзкий напор больше ,
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