"Не повторяй ошибок": расставшуюся с любовником Бузову призвали уняться

Виктория Боня посоветовала Ольге Бузовой не выносить сор из избы. Модель считает, что певица и Давид Манукян помирятся.

Телеведущая обратилась к коллеге в своем инстаграм-аккаунте. Она призвала Ольгу Бузову не делать подобных заявлений о личной жизни.

"Оль, пожалуйста, дорогая, не повторяй ошибок. Отношения вообще очень сложно найти, завести, и мне кажется, все отношения – это всегда свыше. И сейчас в порыве гнева можно наделать много глупостей", – обратилась Виктория Боня к Ольге Бузовой. Знаменитость считает, что артистке стоит взять паузу.

Модель добавила, что теперь, когда звезда выложила личные переписки с возлюбленным, Давид Манукян может к ней не вернуться. Отметим, проблемы в отношениях пары начались после дня рождения певицы. Два дня назад светская львица Мария Погребняк обнародовала видео, в котором Ольга Бузова отталкивала от себя избранника. После этого влюбленные отписались друг от друга в микроблогах в "Инстаграм".

Затем 35-летняя теледива объявила о разрыве с 27-летним блогером. Также певица призналась, что тяжело переживает из-за этого решения. Стоит отметить, что Ольга Бузова сначала дала понять, что артист совершил неприемлемый для нее поступок. Кроме того, телезвезда попросила при ней больше не упоминать Давида Манукяна. Оказалось, причин для расставания с избранником у знаменитости оказалось много.

Так, в своем микроблоге Ольга Бузова обнародовала переписку с возлюбленным, в которой обвиняет его в рукоприкладстве и неверности. Кроме того, по словам телеведущей, избранник постоянно ее оскорблял.