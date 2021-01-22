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Названа настоящая причина разрыва Бузовой и Манукяна

Названа настоящая причина разрыва Бузовой и Манукяна

Ольга Бузова и Дава. Фото: instagram.com/dava_m/
Новость о расставании Ольги Бузовой и рэпера Давы произвела на поклонников и коллег пары эффект разорвавшейся бомбы. На известие отреагировала и экс-участница "Дома-2" Алена Рапунцель.
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Девушка уверена, что вся эта история, начиная от самого романа и заканчивая громким разрывом – прописанный в контракте сценарий. Звезда телестройки заявила, что узнала эту информацию от людей, которые работают с Ольгой Бузовой и Давидом Манукяном в одной команде.

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Сюжеты Слухи и сплетни

Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Алена Рапунцель считает, что поющая ведущая не стала бы раскрывать тайны личной жизни на всю страну. Ведь артистка не раз заявляла, что любовь любит тишину. Звезда "Дома-2" добавила, что Ольга Бузова не так глупа, как считают многие, и сокровенным с миллионами подписчиков делиться не стала бы.

Рапунцель убеждена, что вскоре парочка публично помирится. Версию Алены поддержал и пиар-менеджер Иван Акимов. Он напомнил историю с громким, но ненастоящим романом Роналду и Ирины Шейк, который позволил им заработать около 30 миллионов долларов.

Как писали "Дни.ру", ранее Ольга Бузова очень эмоционально объявила о разрыве с блогером. Теледива дала понять, что артист совершил неприемлемый для нее поступок – якобы поднимал на нее руку. Кроме того, певица в своем микроблоге обнародовала переписку с возлюбленным, в которой обвиняет его в неверности. По словам телеведущей, избранник постоянно ее оскорблял.

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Автор: 22 января 2021, 18:27 Источник: Телеканал "360"
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