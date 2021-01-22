Названа настоящая причина разрыва Бузовой и Манукяна

Новость о расставании Ольги Бузовой и рэпера Давы произвела на поклонников и коллег пары эффект разорвавшейся бомбы. На известие отреагировала и экс-участница "Дома-2" Алена Рапунцель.



Девушка уверена, что вся эта история, начиная от самого романа и заканчивая громким разрывом – прописанный в контракте сценарий. Звезда телестройки заявила, что узнала эту информацию от людей, которые работают с Ольгой Бузовой и Давидом Манукяном в одной команде.

Алена Рапунцель считает, что поющая ведущая не стала бы раскрывать тайны личной жизни на всю страну. Ведь артистка не раз заявляла, что любовь любит тишину. Звезда "Дома-2" добавила, что Ольга Бузова не так глупа, как считают многие, и сокровенным с миллионами подписчиков делиться не стала бы.

Рапунцель убеждена, что вскоре парочка публично помирится. Версию Алены поддержал и пиар-менеджер Иван Акимов. Он напомнил историю с громким, но ненастоящим романом Роналду и Ирины Шейк, который позволил им заработать около 30 миллионов долларов.

Как писали "Дни.ру", ранее Ольга Бузова очень эмоционально объявила о разрыве с блогером. Теледива дала понять, что артист совершил неприемлемый для нее поступок – якобы поднимал на нее руку. Кроме того, певица в своем микроблоге обнародовала переписку с возлюбленным, в которой обвиняет его в неверности. По словам телеведущей, избранник постоянно ее оскорблял.