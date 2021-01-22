"Взорвет пространство шоу-бизнеса": Левкин не поверил в помешательство Алибасова

Экс-участник группы "На-На" высказался о состоянии госпитализированного Бари Алибасова. Музыкант отметил, что, скорее всего, у продюсера просто накопилась усталость.

Владимир Левкин заявил, что не верит в умственное помешательство создателя группы "На-На". Певец вспомнил, что перед тем, как вернуться из США, он прилетал в Москву. Они долго разговаривали с Бари Алибасовым.

По словам Левкина, шоумен тогда заверил, что возвращается с коллективом в Россию. Как сказал музыкант, у Бари Алибасова было все нормально с мыслями. Он наметил планы, как двигаться дальше.

"Для меня странно, что говорят, якобы он слетел с катушек. Просто сложно сейчас всем. Пандемия, и каждый сам за себя в этом мире", – отметил артист. Также он напомнил, что Бари Алибасову уже немало лет (73 года – прим. ред.). К тому же, как заметил Левкин, продюсер постоянно живет на грани.

"Может, ему надо просто немного отдохнуть. Он потом взорвет пространство шоу-бизнеса", – отметил музыкант.

Напомним, в начале недели появились слухи о том, что Бари Алибасов находится в плохом состоянии. Семья артиста опровергла эту информацию, но вечером 22 января стало известно, что продюсера срочно госпитализировали в одну из столичных больниц.