"Взорвет пространство шоу-бизнеса": Левкин не поверил в помешательство Алибасова

Владимир Левкин заявил, что не верит в умственное помешательство создателя группы "На-На". Певец вспомнил, что перед тем, как вернуться из США, он прилетал в Москву. Они долго разговаривали с Бари Алибасовым.
По словам Левкина, шоумен тогда заверил, что возвращается с коллективом в Россию. Как сказал музыкант, у Бари Алибасова было все нормально с мыслями. Он наметил планы, как двигаться дальше.
"Для меня странно, что говорят, якобы он слетел с катушек. Просто сложно сейчас всем. Пандемия, и каждый сам за себя в этом мире", – отметил артист. Также он напомнил, что Бари Алибасову уже немало лет (73 года – прим. ред.). К тому же, как заметил Левкин, продюсер постоянно живет на грани.
"Может, ему надо просто немного отдохнуть. Он потом взорвет пространство шоу-бизнеса", – отметил музыкант.
Напомним, в начале недели появились слухи о том, что Бари Алибасов находится в плохом состоянии. Семья артиста опровергла эту информацию, но вечером 22 января стало известно, что продюсера срочно госпитализировали в одну из столичных больниц.
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