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Бари Алибасова срочно госпитализировали

Бари Алибасова срочно госпитализировали

Бари Алибасов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
В начале недели появились слухи о том, что Бари Алибасов находится в плохом состоянии. Семья артиста опровергла эту информацию, но в пятницу вечером стало известно, что продюсера срочно госпитализировали в одну из столичных больниц.
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В последнее время знаменитость чувствует себя неважно. По сообщениям в прессе, за последние три недели артисту несколько раз становилось хуже. Музыканту сложно стоять на ногах, так как недавно он упал с лестницы. Также сообщается о проблемах с памятью.

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 Бари Каримович Алибасов

Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

В итоге Бари Алибасова госпитализировали. Пока неясно, в каком состоянии артист прибыл в больницу. Однако сообщается, что его поместили в отделение реанимации, где он пройдет курс лечения.

Ранее в беседе с журналистами Бари Алибасов – младший рассказал о состоянии отца. По его словам, у артиста действительно есть проблемы с памятью, периодически обостряется желудок и болит спина.

При этом наследник считает, что продюсер неплохо восстановился после скандальной истории с отравлением "Кротом". Врачи не давали надежды на нормальную жизнь, уверяя, что с высокой вероятностью Бари Алибасов останется "овощем", но, к счастью, все обошлось.


Напомним, в конце прошлого года продюсер развелся с Лидией Федосеевой-Шукшиной. До этого у супругов был длительный спор из-за квартиры, которую актриса подарила мужу сразу после свадьбы. Позднее звезда хотела вернуть недвижимость назад, но оказалось, что она уже переписана на третьего человека.

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Автор: 22 января 2021, 19:29 Источник: Телеграм-канал 112 • Требует проверки

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Гость
В очередной раз ..... это быдло ложится на сохранение.....
Он, что беременный, чтобы на сохранение ложиться?
Гость
Ответить
В очередной раз ..... это быдло ложится на сохранение.....
1

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