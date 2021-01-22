Бари Алибасова срочно госпитализировали

В последнее время знаменитость чувствует себя неважно. По сообщениям в прессе, за последние три недели артисту несколько раз становилось хуже. Музыканту сложно стоять на ногах, так как недавно он упал с лестницы. Также сообщается о проблемах с памятью.
В итоге Бари Алибасова госпитализировали. Пока неясно, в каком состоянии артист прибыл в больницу. Однако сообщается, что его поместили в отделение реанимации, где он пройдет курс лечения.
Ранее в беседе с журналистами Бари Алибасов – младший рассказал о состоянии отца. По его словам, у артиста действительно есть проблемы с памятью, периодически обостряется желудок и болит спина.
При этом наследник считает, что продюсер неплохо восстановился после скандальной истории с отравлением "Кротом". Врачи не давали надежды на нормальную жизнь, уверяя, что с высокой вероятностью Бари Алибасов останется "овощем", но, к счастью, все обошлось.
Напомним, в конце прошлого года продюсер развелся с Лидией Федосеевой-Шукшиной. До этого у супругов был длительный спор из-за квартиры, которую актриса подарила мужу сразу после свадьбы. Позднее звезда хотела вернуть недвижимость назад, но оказалось, что она уже переписана на третьего человека.
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