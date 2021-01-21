"Провалы в памяти, мышцы атрофировались": Алибасов страдает от последствий страшной болезни

Накануне появилась информация, что Бари Алибасов стал совсем плох. Лена Ленина заявила, что продюсеру диагностировали деменцию и потерю кратковременной памяти. Однако сын не подтвердил слухи и рассказал, как на самом деле чувствует себя артист.

По словам сына, состояние здоровья продюсера действительно оставляет желать лучшего. "Ему действительно тяжело после "Крота" и больниц, в которых он провел много времени", – отметила Бари Алибасов – младший.



При этом предприниматель считает, что артист в целом неплохо восстановился, учитывая, что прогноз врачей был печальным – они говорили, что он с вероятностью в 97 процентов останется "овощем". К счастью, о деменции говорить не приходится. По словам Бари Алибасова – младшего, отец детально помнит все, что с ним было за последние два года. Правда, проблемы с памятью все же есть.

"Безусловно, беспокоит, что у него провалы в памяти, иногда обостряется желудок", – говорит сын продюсера. Также у артиста есть сложности с движениями – проблемный позвоночник дает о себе знать. Как отметил наследник, он регулярно делает отцу массаж.

"Спина у него отнималась – у него же нет позвонка. А с учетом того, что он долго лежал, у него мышцы атрофировались", – говорит Бари Алибасов – младший.

При этом продюсер не теряет надежды вернуться к работе. Сейчас он разбирается с проектами сына и планирует дела группы "На-На". "Даже если папа не вернется в активную фазу шоу-бизнеса, он реализуется в формате деда, у него любимое занятие – смотреть, что происходит с внучкой". – говорит наследник Бари Алибасова.